Programación TODO LISTO PARA MÁS FÚTBOL

En la fecha 6 del Torneo Clausura “Enzo Goya” de Primera A sin duda que sobresale el superclásico entre Santa María y Colegiales, quienes se enfrentarán en el Estadio Ciudad de Concordia el día domingo a las 15 horas. Ambos equipos vienen de campañas irregulares, sobre todo Colegiales que en la tabla general está peleando por no descender. Por ende, su clásico rival se transforma en otra motivación importante para conseguir los tres puntos y seguir monitoreando que pasa con Comunicaciones, el otro que pelea por no descender.

Pero Santa María también tiene que ganar sí o sí porque en la tabla general está solo dos puntos por arriba de Colegiales y Comunicaciones, y podría decirse que le urge conseguir tres puntos que serían importantes para despegar momentáneamente. En definitiva, estamos ante un clásico que se puede definir como partidazo por todo lo que hay en juego.

El puntero San Lorenzo jugará el sábado y recibe nada menos que a Libertad, que le está peleando el campeonato y cuenta con las armas suficientes para seguir en la lucha hasta el final. El club de Villa Adela reabrirá sus puertas ya que ha resembrado su cancha y la misma muestra un verde espectacular, que estrenarán en el partido ante el Lobo. Siempre San Lorenzo ha sido de los que trabaja mucho y bien, por lo que no sorprende este tipo de obras en el Estadio “Juan Carlos Chagas”.

PROGRAMACION FECHA 6

SABADO 30 DE AGOSTO

Estadio Ciudad de Concordia

14.00hs: Real vs. Comunicaciones.

En Villa Adela

16.00hs: San Lorenzo vs. Libertad.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

Estadio Ciudad de Concordia

15.00hs: Santa María vs. Colegiales.

Cancha de Victoria

16.00hs: Victoria vs. La Bianca.

En La Criolla

16.00hs: Alberdi vs. Constitución.

En Colonia Ayuí

16.00hs: 9 de Julio vs. Nebel.

Posiciones: San Lorenzo 11, Libertad y Constitución 8, Alberdi, 9 de Julio y Nebel 7, La Bianca, Santa María y Comunicaciones 6, Colegiales 5, Real Concordia y Victoria 3.

Tabla General: Nebel 30, Libertad y Constitución 29, La Bianca 27, San Lorenzo 25, Real Concordia 21, Alberdi 19, Victoria 17, 9 de Julio y Santa María 16, Colegiales y Comunicaciones 14.

LA B TAMBIÉN JUEGA

El Torneo “Ramón Isla” de la Primera División B juega la fecha 20 del torneo, y luego de la misma quedarán solo seis para finalizar el mismo.

Los punteros tienen compromisos de local. Salto Grande va a recibir a Athletic Club, mientras que Juventud Unida hará lo propio ante Los Charrúas.

Athletic está penúltimo en la tabla de posiciones, por lo que llega urgido de una victoria ante un Salto Grande que se ha venido mostrando sólido en el campeonato.

Mientras tanto, Los Charrúas tiene 30 puntos y todavía tiene chances de pelear bien arriba. Por lo mismo cobra especial interés enfrentar al puntero y de conseguir los tres puntos seguramente logrará seguir en una posición importante de cara a la recta final. Juventud, claro, se hace muy fuerte de local ya que Yuquerí es una fortaleza. Promesa de muy buen partido.

PROGRAMACIÓN FECHA 20

SABADO 30 DE AGOSTO

Estadio Ciudad de Concordia

16.00hs: Unión vs. El Olimpo.

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Sarmiento vs. Zorraquín.

Cancha de Nebel

15.00hs: Estudiantes vs. Ancel.

DOMINGO 31 DE AGOSTO

En Calabacilla

16.00hs: San Martín vs. Monseñor Rosch.

Cancha de Salto Grande

16.00hs: Salto Grande vs. Athletic Club.

Cancha de Sarmiento

16.00hs: Wanderer´s vs. Ferrocarril.

Cancha de Juventud Unida

16.00hs: Juventud Unida vs. Los Charrúas.

Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 43, Unión 34, Ferrocarril 32, Sarmiento y Los Charrúas 30, Estudiantes 28, San Martín 24, Monseñor Rosch 18, Wanderer´s y El Olimpo 16, Zorraquín y Athletic Club 15, Ancel 7.

En la imagen, una formación de Colegiales que juega el superclásico este fin de semana.