Programación TODO LISTO PARA MÁS FÚTBOL

ENTRE RIOS: LA CORRUPCION AVANZA EN LA GESTION FRIGERIO.
En la noche de este martes, la Liga Concordiense de Fútbol dio a conocer la programación de la Primera División A y la Primera División B para este fin de semana. Una vez más, la gente de la Liga se encontrará mirando al clima, porque hay anuncios de lluvias para el sábado y el domingo, y por lo tanto se verá si se cumple y, obviamente, si se puede jugar o no.deportes27/08/2025 Edgardo Perafan
En la fecha 6 del Torneo Clausura “Enzo Goya” de Primera A sin duda que sobresale el superclásico entre Santa María y Colegiales, quienes se enfrentarán en el Estadio Ciudad de Concordia el día domingo a las 15 horas. Ambos equipos vienen de campañas irregulares, sobre todo Colegiales que en la tabla general está peleando por no descender. Por ende, su clásico rival se transforma en otra motivación importante para conseguir los tres puntos y seguir monitoreando que pasa con Comunicaciones, el otro que pelea por no descender.
Pero Santa María también tiene que ganar sí o sí porque en la tabla general está solo dos puntos por arriba de Colegiales y Comunicaciones, y podría decirse que le urge conseguir tres puntos que serían importantes para despegar momentáneamente. En definitiva, estamos ante un clásico que se puede definir como partidazo por todo lo que hay en juego.
El puntero San Lorenzo jugará el sábado y recibe nada menos que a Libertad, que le está peleando el campeonato y cuenta con las armas suficientes para seguir en la lucha hasta el final. El club de Villa Adela reabrirá sus puertas ya que ha resembrado su cancha y la misma muestra un verde espectacular, que estrenarán en el partido ante el Lobo. Siempre San Lorenzo ha sido de los que trabaja mucho y bien, por lo que no sorprende este tipo de obras en el Estadio “Juan Carlos Chagas”.
PROGRAMACION FECHA 6
SABADO 30 DE AGOSTO
Estadio Ciudad de Concordia
14.00hs: Real vs. Comunicaciones.
En Villa Adela
16.00hs: San Lorenzo vs. Libertad.
DOMINGO 31 DE AGOSTO
Estadio Ciudad de Concordia
15.00hs: Santa María vs. Colegiales.
Cancha de Victoria
16.00hs: Victoria vs. La Bianca.
En La Criolla
16.00hs: Alberdi vs. Constitución.
En Colonia Ayuí
16.00hs: 9 de Julio vs. Nebel.
Posiciones: San Lorenzo 11, Libertad y Constitución 8, Alberdi, 9 de Julio y Nebel 7, La Bianca, Santa María y Comunicaciones 6, Colegiales 5, Real Concordia y Victoria 3.
Tabla General: Nebel 30, Libertad y Constitución 29, La Bianca 27, San Lorenzo 25, Real Concordia 21, Alberdi 19, Victoria 17, 9 de Julio y Santa María 16, Colegiales y Comunicaciones 14.
LA B TAMBIÉN JUEGA
El Torneo “Ramón Isla” de la Primera División B juega la fecha 20 del torneo, y luego de la misma quedarán solo seis para finalizar el mismo.
Los punteros tienen compromisos de local. Salto Grande va a recibir a Athletic Club, mientras que Juventud Unida hará lo propio ante Los Charrúas.
Athletic está penúltimo en la tabla de posiciones, por lo que llega urgido de una victoria ante un Salto Grande que se ha venido mostrando sólido en el campeonato.
Mientras tanto, Los Charrúas tiene 30 puntos y todavía tiene chances de pelear bien arriba. Por lo mismo cobra especial interés enfrentar al puntero y de conseguir los tres puntos seguramente logrará seguir en una posición importante de cara a la recta final. Juventud, claro, se hace muy fuerte de local ya que Yuquerí es una fortaleza. Promesa de muy buen partido.
PROGRAMACIÓN FECHA 20
SABADO 30 DE AGOSTO
Estadio Ciudad de Concordia
16.00hs: Unión vs. El Olimpo.
Cancha de Sarmiento
16.00hs: Sarmiento vs. Zorraquín.
Cancha de Nebel
15.00hs: Estudiantes vs. Ancel.
DOMINGO 31 DE AGOSTO
En Calabacilla
16.00hs: San Martín vs. Monseñor Rosch.
Cancha de Salto Grande
16.00hs: Salto Grande vs. Athletic Club.
Cancha de Sarmiento
16.00hs: Wanderer´s vs. Ferrocarril.
Cancha de Juventud Unida
16.00hs: Juventud Unida vs. Los Charrúas.
Posiciones: Salto Grande y Juventud Unida 43, Unión 34, Ferrocarril 32, Sarmiento y Los Charrúas 30, Estudiantes 28, San Martín 24, Monseñor Rosch 18, Wanderer´s y El Olimpo 16, Zorraquín y Athletic Club 15, Ancel 7.
En la imagen, una formación de Colegiales que juega el superclásico este fin de semana.
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) dispuso la apertura de una convocatoria destinada a profesionales del derecho para cubrir una suplencia en la Secretaría de la Oficina de Violencia de Género.
El autódromo no tuvo ruido este fin de semana, pero sí muchísima actividad porque la Asociación Concordiense de Pruebas Combinadas llevó a cabo allí una nueva fecha del Duatlón y a ello le agregó una competencia pedestre de 5 kilómetros, libre y para todos.
Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo una Clínica de Parapowerlifting, teórico-práctica, en la Clínica del Deportista sita en Hipólito Irigoyen y Paraná de nuestra ciudad.
Los cadetes de la entidad de calle Buenos Aires, tanto masculinos como femeninos, se quedaron con los títulos del Torneo Nacional Fase 1, que se desarrolló este fin de semana en nuestra ciudad.
En una jornada a pleno sol y con un marco con más de 140 bikers, la localidad de Puerto Yeruá recibió a la tercera fecha del Campeonato Concordiense de Mountain Bike, que organiza la Asociación Amigos del MTB. Los locales Belén Labriola y Matías Cabrera fueron los ganadores que dejó el domingo.
Salto Grande y Juventud Unida siguen liderando el Torneo de Primera División B “Ramón Isla”, al jugarse el fin de semana la fecha 19 de las 26 que tiene el mismo.
El equipo de calle Buenos Aires derrotó 56-49 a Estudiantes en uno de los juegos correspondientes a la cuarta fecha de la Conferencia 3, en la Liga de Mayores masculina.
San Lorenzo de Villa Adela sigue siendo el único puntero del Torneo Clausura de Fútbol “Enzo Goya” de la Liga Concordiense de Fútbol, tras jugarse el fin de semana la quinta fecha. El líder igualó en cero en la difícil cancha de La Bianca, ante el local, y aprovechó que Libertad también igualó para quedar arriba
Un viernes que pintaba frio y tormentoso fuera del estadio VERDE, pero a dentro se fue llenando de a poco, dándole un marco muy especial a esa jornada, que finalizo a puras piñas entre deportistas, pero con reglamento y controles como corresponde.
El vicepresidente 2° del Frente Entrerriano Federal e integrante de la lista Fuerza Entre Ríos para las próximas elecciones legislativas, Daniel Cedro, realizó fuertes declaraciones en las que cuestionó al intendente de Concordia, Francisco Azcué, y al gobernador Rogelio Frigerio, por la subordinación política a Javier Milei y la falta de defensa de los intereses entrerrianos y concordienses.
El Presidente, su hermana y los candidatos de La Libertad Avanza no pudieron completar la actividad de campaña, por movilizaciones en contra y piedrazos.
El Concejo Deliberante de Concordia convoca a los medios de comunicación y a la comunidad en general a su vigésima primera Sesión Ordinaria, la cual se llevará a cabo el próximo jueves 28 de agosto de 2025, a las 9:00 horas.
El trabajo entre Moscú y Washington en relación con el conflicto ucraniano debe llevarse a cabo de forma privada para lograr resultados, declaró el portavozdel Kremlin, Dmitri Peskov. Rusia considera que no es útil abordar los detalles de las negociaciones entre Rusia y EEUU sobre Ucrania fuera del contexto general, apuntó.
