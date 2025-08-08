Mauricio Retamar celebró la conformación de la Alianza La Libertad Avanza en Entre Ríos

“Esta alianza es una muestra clara de madurez política y compromiso con el país. Es tiempo de dejar atrás divisiones menores y concentrarnos en lo verdaderamente importante: defender las ideas de la libertad, la propiedad privada, la reducción del gasto público y el crecimiento económico. Es el camino para sacar a la Argentina del estancamiento y garantizar un futuro de prosperidad para todos los entrerrianos y argentinos”, expresó Retamar.

Asimismo, destacó que esta coalición no solo es estratégica desde el punto de vista electoral, sino que representa una esperanza real de transformar el Congreso en un espacio donde prime la austeridad, la eficiencia y la defensa de los valores republicanos.

“Octubre será una oportunidad para que el pueblo de Entre Ríos y de todo el país diga con claridad que el kirchnerismo pertenece al pasado. Hoy tenemos una opción fuerte, unida y decidida a acompañar las reformas que el presidente Javier Milei impulsa para devolverle dignidad, orden y libertad a la Argentina”, afirmó.

Con este respaldo, Mauricio Retamar se suma a la ola de dirigentes que ven en la Alianza La Libertad Avanza una herramienta clave para consolidar el cambio cultural y político que el país necesita.