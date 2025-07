Ellos son Alberdi, San Lorenzo, Libertad, Santa María y 9 de Julio que reúnen 4 puntos cada uno, producto de un triunfo y un empate hasta aquí.

Alberdi de La Criolla fue quien dio el gran golpe al golear 5 a 0 nada menos que al campeón Nebel, y en la cancha sintética de la ribera. En poco tiempo, Nebel sufre una nueva goleada, ya que a dos fechas antes del final del Apertura lo hizo Libertad por 6-2. Pero, claro, esto recién empieza y habrá tiempo de recuperarse. Lo cierto es que Alberdi consiguió no solo un triunfo sino también un envión importante para encarar lo que viene. Nicolás Altamirano fue la gran figura de la cancha con 3 goles. Los restantes fueron de Marcos Lorenzo y Bautista Sosa.

San Lorenzo de Villa Adela le dio otro golpe a Comunicaciones al vencerlo por 2 a 0. Los ganadores parecen encaminados a ser buenos protagonistas nuevamente del campeonato, ya que arrancaron de buena manera. Por su parte, Comunicaciones no encuentra el camino, no ve la luz de salida a su crisis de resultados que lo tienen hoy en la zona del descenso. Asombra, un tanto, porque el Postal tiene nombres realmente muy buenos en su plantel, los que seguramente sacarán al equipo de esa situación. Guido Simeone fue quien con sus dos tantos le dio la victoria a los de Villa Adela.

Por su parte, Libertad no pudo con Constitución al igualar en un tanto. Enzo Galarza puso en ventaja al Lobo en el primer tiempo, y en el segundo fue Alexis González el que puso el empate definitivo.

Otro puntero, Santa María, igualó con 9 de Julio uno a uno, en partido jugado en Colonia Ayuí y así ambos equipos, que habían ganado en la primera fecha, también llegaron a los cuatro puntos para compartir la cima de la tabla.

En otro de los resultados importantes de la fecha, La Bianca derrotó al Real Concordia por 3 a 2, en intenso partido, mientras que Victoria y Colegiales no se sacaron ventajas convirtiendo un gol cada uno.

Una vez más, todos los partidos jugados tuvieron goles lo que habla de lo entretenido que arrancó el Clausura y que no tenemos duda promete el desenlace para las últimas fechas, como ha venido ocurriendo.

RESULTADOS FECHA 2

Comunicaciones 0 – San Lorenzo 2.

Real Concordia 2 – La Bianca 3.

Constitución 1 – Libertad 1.

Colegiales 1 – Victoria 1.

Nebel 0 – Alberdi 5.

9 de Julio 1 – Santa María 1.

Posiciones Clausura: Alberdi, San Lorenzo, Libertad, Santa María y 9 de Julio 4 puntos, La Bianca 3, Constitución y Colegiales 2, Real Concordia, Victoria y Nebel 1, Comunicaciones 0.

Tabla General: Libertad 25, La Bianca y Nebel 24, Constitución 23, Real Concordia 19, San Lorenzo 18, Alberdi 16, Victoria 15, Santa María 14, 9 de Julio 13, Colegiales 11, Comunicaciones 8.

FECHA 3

Libertad vs. Comunicaciones.

Constitución vs. Colegiales.

La Bianca vs. Santa María.

Alberdi vs. Real Concordia.

San Lorenzo vs. 9 de Julio.

Victoria vs. Nebel.

En la imagen: Equipo de La Criolla, que goleó a Nebel en esta fecha. Foto: Liga Concordiense de Fútbol.