Este último empató en la primera fecha, mientras que Comunicaciones parece no detener su mala racha que viene arrastrando al volver a perder en esa primera jornada y estar en posición de descenso en la tabla general.

Sin embargo, habrá un choque de ganadores en esta segunda fecha. Será en el partido que jugarán 9 de Julio y Santa María en Colonia Ayuí este domingo a las 15.30 horas. El local viene de ganarle nada menos que a La Bianca, mientras que el Santo lo hizo precisamente ante el citado Comunicaciones. Por ello veremos si uno de los dos puede continuar con el puntaje ideal en el torneo.

Otro que busca seguir sumando es Libertad, que consiguió un buen triunfo en un lindo partido ante Victoria el pasado fin de semana. El Lobo tendrá como rival al duro Constitución en el Estadio de Concordia, este domingo a las 14.30 ya que allí habrá doble jornada. El “Consti” viene de un muy buen Torneo Apertura, donde estuvo a tres goles de clasificar para el Regional, justamente en su intento por desbancar a Libertad. Esto hace que al partido se lo tilde de complicado para los dos.

Justamente en el Estadio de Concordia la doble jornada se completa con Colegiales y Victoria a las 17 horas. Estos equipos son dos animadores siempre en los torneos y también son de los equipos más duros. Colegiales empató en la primera fecha y Victoria cayó ante el Lobo, por lo que imaginamos que ambos saldrán a buscar su primer triunfo en el torneo desde el silbato inicial del árbitro.

Otro partido que sin duda será de los atractivos es el de Nebel ante Alberdi. El partido se jugará en el piso sintético de la ribera y no cabe dudas que será atractivo. Alberdi sabe que irá a una cancha con mucha gente del local alentando, aunque cuenta con material para hacerse de los tres puntos. Ambos equipos empataron en la primera fecha y buscarán su primera victoria en el torneo.

La jornada se completa con Real Concordia vs. La Bianca. Los del Real vienen en ascenso, porque habían terminado muy bien el Apertura y quieren repetir o mejorar lo hecho en este que ha comenzado. Mientras tanto, La Bianca quiere corregir lo ocurrido en el Apertura donde perdió el título en la última fecha. Arrancó perdiendo precisamente este torneo y quiere recobrar la “memoria” para enderezarse. El Real, claro, siempre está al acecho y lo viene demostrando, a pesar de empatar en la primera fecha. Por esas cosas de la programación, el partido se jugará en cancha de La Bianca y el local será visitante, aunque suene contradictorio.

PROGRAMA FECHA 2 APERTURA

SABADO 19 DE JULIO

Estadio Ciudad de Concordia

15.30hs: Comunicaciones vs. San Lorenzo.

DOMINGO 20 DE JULIO

Cancha de La Bianca

15.30hs: Real Concordia vs. La Bianca.

Estadio Ciudad de Concordia

14.30hs: Constitución vs. Libertad.

17.00hs: Colegiales vs. Victoria.

Cancha de Defensores de Nebel

15.30hs: Nebel vs. Alberdi.

En Colonia Ayuí

15.30hs: 9 de Julio vs. Santa María.