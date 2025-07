El puntero le ganó a El Olimpo por 1 a 0 y momentáneamente le sacó seis puntos de ventaja a Salto Grande, pero este no pudo jugar su partido ante Sarmiento por el mal estado de su cancha debido a la lluvia del viernes. Por ende, la Liga resolverá cuando se juega este partido.

Ferrocarril, que se encuentra en el tercer lugar de la tabla no pudo ganar y obtuvo solo un empate ante el colista Ancel en cero tanto, y así perdió la oportunidad de escalar en las posiciones.

El que ahora no para de ganar es Unión de Villa Jardín, que continúa con su ascenso que viene de la rueda anterior. Esta vez su víctima fue Zorraquín, al que batió 1 a 0 con gol del “Piojo” Gómez a los 42 del segundo tiempo. Unión había tenido otras chances, pero las había desperdiciado. Zorraquín tuvo alguna que otra oportunidad aunque en líneas generales resultó dominado por los de Villa que fueron justos ganadores.

La fecha tuvo seis partidos y fueron 3 triunfos y 3 empates los que arrojó la misma.

RESULTADOS FECHA 16

Athletic Club 0 – Wanderer´s 1.

Unión 1 – Zorraquín 0.

Monseñor Rosch 2 – Los Charrúas 2.

Estudiantes 2 – San Martín 2.

El Olimpo 0 – Juventud Unida 1.

Ancel 0 – Ferrocarril 0.

A reprogramar: Salto Grande vs. Sarmiento.

Posiciones: Juventud Unida 37, Salto Grande 31, Ferrocarril 29, Unión 28, Los Charrúas 26, Estudiantes 25, Sarmiento 24, San Martín 23, Rosch 17, Wanderer´s 15, El Olimpo y Athletic Club 13, Zorraquín 12, Ancel 7.

FECHA 17

Wanderer´s vs. Salto Grande.

Juventud Unida vs. Estudiantes.

Sarmiento vs. San Martín.

Monseñor Rosch vs. Unión.

Zorraquín vs. Ancel.

Los Charrúas vs. Athletic Club.

El Olimpo vs. Ferrocarril.

En la imagen: Víctor Mora (centro) encabezando terna arbitral. Foto gentileza Liga Concordiense.