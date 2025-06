Esta violación del derecho internacional incluye las estrictas condiciones aplicadas a las entregas de ayuda humanitaria, provocando una hambruna generalizada entre los palestinos que viven en este enclave densamente poblado. También abarca la ocupación ilegal de determinados asentamientos en Cisjordania durante décadas, en donde los colonos han protagonizado actos violentos contra los palestinos residentes.

Esta revisión del SEAE ha sido enviada a los Estados miembros este viernes mediante un formato restrictivo para evitar filtraciones. "Hay indicios de que Israel estaría incumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos en virtud del artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel", declara a 'Euronews' un alto diplomático.

La revisión se inició el mes pasado a petición de 17 países para determinar si Israel seguía cumpliendo dicho artículo, que establece que las relaciones bilaterales "se basarán en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que guían su política interior e internacional y constituyen un elemento esencial de este acuerdo".

Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia respaldaron la petición neerlandesa original. En cambio, Bulgaria, Croacia, Chipre, la República Checa, Alemania, Grecia, Hungría, Italia y Lituania se mostraron en contra.

Israel condenó la decisión en su momento: "Rechazamos completamente la dirección tomada en la declaración, que refleja una total incomprensión de la compleja realidad a la que se enfrenta Israel", dijo en mayo un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. "Esta guerra fue impuesta a Israel por Hamás, y Hamás es el responsable de que continúe".



Kaja Kallas ha endurecido recientemente su tono hacia Israel. Unión Europea

El resultado de la revisión será debatido por los ministros de Asuntos Exteriores el lunes. La alta representante exterior de la UE, Kaja Kallas, abordará este asunto ante los líderes de los 27 durante una cumbre que se celebrará el próximo jueves en Bruselas.

Kallas, que camina sobre una fina línea para mantener a todos los países en la misma página, ha endurecido recientemente su tono hacia Israel y ante lo que ella califica de "armamentismo" de la ayuda humanitaria. "Me resulta muy doloroso ver este sufrimiento", declaró Kallas a principios de semana. "Cuando oigo que 50 personas han muerto en la cola para conseguir harina me resulta doloroso, por supuesto, y me pregunto, ¿qué más podemos hacer?".

Corresponderá a los Estados miembros decidir qué medidas, en su caso, debe adoptar la UE en respuesta al informe. Las posibles opciones incluyen la suspensión total del acuerdo, algo muy poco probable, o la suspensión parcial de determinadas partidas relacionadas con el libre comercio, la investigación, la tecnología, la cultura o el diálogo político.

Algunas opciones requerirían el apoyo unánime de los 27 Estados miembros, mientras que otras solamente necesitarían una mayoría cualificada, es decir, al menos un 55% de los países que representen al menos el 65% de la población del bloque. Cualquier decisión de suspender los aspectos comerciales del acuerdo estará en manos de la Comisión Europea, y los diplomáticos dicen que aquí también será difícil llegar a un acuerdo.

Sin acciones hasta julio

Dada la brevedad del plazo entre la publicación del informe y la reunión del lunes, no se espera que se tomen medidas concretas hasta que los ministros de Asuntos Exteriores vuelvan a reunirse en julio.

Un diplomático de alto rango dice que es "difícil" predecir si el grupo de 17 miembros se mantendrá unido sobre los próximos pasos, pero espera que las conclusiones ayuden a "aumentar la presión" sobre Israel para aliviar el sufrimiento humano dentro de la Franja devastada por la guerra.



"Hay tres puntos importantes que queremos ver", explica este diplomático, hablando bajo condición de anonimato. "En primer lugar, el fin total e inmediato del bloqueo humanitario. Segundo, pasos significativos hacia un alto el fuego que permita la liberación de todos los rehenes. Y tercero, nos gustaría que se dieran más pasos para sacar adelante la solución de los dos Estados".

La revisión coincide con la escalada militar entre Israel e Irán, que también ocupará un lugar destacado en el orden del día de la reunión de ministros de Asuntos Exteriores del lunes. Queda por ver cómo influirá el debate sobre Irán en las deliberaciones sobre Gaza.



La guerra de Israel contra Gaza ha causado una catástrofe humanitaria. AP

Un diplomático de otro país afirma que es "fundamental" mantener la atención política en Gaza en lugar de "mirar a otro lado", refiriéndose a Irán. "¿Cuántos Estados miembros seguirán dispuestos a no hacer nada y seguir diciendo que todo sigue igual?", expresa. "Tendrán que justificar su inacción".



Pero la sensación de urgencia no se comparte por igual. Varias capitales insisten en que la UE debería centrarse en mantener abiertas las líneas con Tel Aviv en lugar de cortarlas. "Para nosotros, lo importante es mantener un nivel decente de comunicación con Israel. Queremos mantener el Acuerdo de Asociación tal como está", dice un tercer diplomático.

"Para muchos de nosotros, el comercio con Israel es importante, y no queremos cerrar las puertas". Un cuarto diplomático señala: "Estamos lejos de que la situación humanitaria sea muy mala, (pero) no dejará de ser dramática aunque suspendamos el acuerdo".

La revisión se produce un día después de que Bélgica, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Eslovenia, España y Suecia hayan pedido a la Comisión Europea que examine cómo el comercio de bienes y servicios vinculados a los asentamientos ilegales en los territorios palestinos ocupados puede ajustarse al derecho internacional.