A un año de la polémica por el precio de la vacuna contra la aftosa, el laboratorio CDV relativiza que ese costo sea relevante para la ganadería: “Seguro valdrá menos cuando haya una macroeconomía ord

Es que después de tanta discusión todos estos meses, no se ha verificado una baja sustancial en dólares del valor del operativo, sumando la vacuna propiamente dicha más el costo de la aplicación.

A un año de la denuncia realizada primero desde la Sociedad Rural Argentina y luego amplificadas por por el laboratorio Tecnovax -que cargó contra una supuesta “cartelización y posición dominante” ejercida por CDV y Biogénesis-, el costo de vacunar un animal vuelve a rondar los 2 dólares por cabeza.

“Estamos en un ordenamiento macroeconómico excepcional. Uno tiene que reconocer que lo que se está haciendo a nivel país desde el Ministerio de Economía, es ordenar para que uno pueda tener un horizonte de proyección real. En el medio hay muchos costos que, como dijo el ministro Luis Caputo, pueden estar adelantados, inflados. El ordenamiento de la macroeconomía hace que se empiecen a reducir impuestos y que uno tenga que ser más eficiente”, señaló Roo a este medio.



En el mismo sentido, el ejecutivo de CDV remarcó: “Puntualizar en enero del año pasado que la vacuna valía el doble que en la región es antojadizo, porque la verdad es que toda la economía se estaba reacomodando”.

Roo destacó que tanto ellos como Biogénesis Bagó, frente a las críticas, decidieron rebajar y congelar el precio de la dosis a lo largo de los meses, a pesar de que sus costos subieron. La dosis se mantuvo por debajo en 1.100 pesos hasta principios del nuevo operativo, cuando subió a 1.370 pesos. De todos modos, la mayor cantidad de medicamentos se vendió para esta campaña al primer valor, que es apenas inferior a 1 dólar. Recién con el resto de los costos operativos que corresponden a los entes sanitarios el costo por animal vuelve a aproximarse a los 2 dólares por bovino.

“La vacuna mantuvo el precio todo el año, no se había ajustado desde julio del año anterior, y absorbimos más de 200% de inflación por todo este ruido que se generó. El precio de la vacuna tiene una lógica con la inversión realizada y con lo que cuesta producir una vacuna”, sostuvo el empresario a continuación.

En esta línea, el gerente de CDV apuntó contra las gestiones impulsadas por el laboratorio Tecnovax para ingresar un inóculo a punto de vencer desde el exterior, así como cuestionó la decisión oficial de quitarle cepas a la formulación para pasar de una tetravalente a una bivalente.

“Desde Senasa se hicieron más de 20 reuniones abriéndole las puertas a esta gente que quería traer un lote de rezago de Brasil, de una planta cerrada, y a todos los demás que quisieran participar. Ceva también estuvo participando. Se abrieron todas las puertas, se modificó la resolución, se quitaron dos cepas, se les dieron los slots para hacer las pruebas de registro pero nadie presentó nada. Solo Biogénesis y nosotros presentamos los registros nuevos”, afirmó.

Si bien estos dos laboratorios ya exportaban vacunas bivalentes contra la aftosa, formularlas para su uso en el interior del país (donde hasta ahora se exigía una vacuna con cuatro cepas) supone la realización de nuevos procesos de registro, así como de las correspondientes pruebas de bioseguridad.

Un pedido de acceso a la informa pública realizado por La Nación ante las oficinas de Senasa confirmó que tanto CDV como Biogénesis fueron evaluados y superaron “en forma satisfactoria la información suministrada y actualmente se encuentra en etapa de pruebas a campo”.

Por el contrario, Tecnovax y Ceva “se encuentra en etapa de evaluación documental y a la espera de la recepción de la nueva información para luego continuar con las etapas de pruebas a campo”, contestó el organismo.

-¿Les parece que sigue habiendo una buena relación entre el beneficio que brinda vacunar y el costo de la vacuna?- le preguntamos a Roo.

-Definitivamente sí, porque el costo de todo el plan de vacunación sobre la inversión ganadera no supera el 2%. Y cuando vemos que hay brotes en Alemania, en Hungría, en Israel, quiere decir que el virus circula. Es muy ilógico decir que no hay aftosa. Veremos cómo le va a Brasil (que ha decidido dejar de vacunar). Ojalá no haya brotes porque sería un perjuicio para la región. Cuando hay brotes los mercados se cierran, ya lo vivimos.

Roo recordó que el costo total del operativo depende además de cada Fundación, por la logística y demás, pero lo consideró bajo “sobre un animal que hoy está recobrando precio, una ganadería que empieza a tener una proyección mucho mejor, se puede exportar ganado en pie, se ordena al país. Yo creo que no es relevante el costo”.

-¿Y qué otra inversión está faltando en materia sanitaria para consolidar esta recuperación de la ganadería?- le preguntamos.

-Si mirás que en 1960 había más vacas que ahora, y que cuando cayeron allá por el 2007 o 2008, a 48 millones de animales, y que ahora no pudimos superar los 54 millones, definitivamente es porque estamos pariendo menos de lo que deberíamos parir, y eso es por falta de prevención.

-Buena parte de la parición que se pierde, de la vaca que no queda preñada, ¿es por asuntos sanitarios?

-Por asuntos sanitarios y por falta de vacunación. Hoy se aplican la mitad de las vacunas reproductivas que se deberían aplicar. Pero obviamente al productor ganadero no hay que criticarlo, hay que llevarle herramientas y entender que la proyección que él puede hacer en un negocio es de largo aliento. No es por ahí como el cereal que cada 6 o 7 meses tiene una revancha. ¿Por qué no invierte? Porque no sabe cuánto va a estar el precio del animal, no sabe si se lo van a regular, no sabe si le van a cortar la exportación. Y eso es lo que ha sufrido el productor ganadero todos estos años. Ahora vemos una ganadería que va a ser mucho más potente y pujante como lo fue durante muchos años en Argentina.

-¿Crees que cuando la macro se ordene, la vacuna contra la fiebre aftosa valdrá menos de dos dólares?

-Seguramente valga menos, o el animal valga mucho más. Porque tampoco tenemos que pretender que en nuestro país seamos más pobres en dólares. Busquemos que el país sea mejor, que la gente gane más en dólares, que recuperemos la rentabilidad en dólares, que tengamos un país industrial y ganadero. La incidencia de la vacunación siempre va a ser muy baja contra el perjuicio que genera no vacunar, sea aftosa, sean vacunas reproductivas o todo el resto de las prevenciones.