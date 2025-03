Rafael Nadal opinó sobre el polémico penal de Julián Álvarez vs. Real Madrid: “El colmo”

El ex tenista español, confeso hincha merengue, dio su opinión acerca de la jugada que le anularon al delantero argentino.

A pesar que el fútbol de clubes se encuentra atravesando un nuevo parón de Selecciones, el polémico penal que le fue anulado a Julián Álvarez contra el Real Madrid, que concadenó la eliminación del Atlético Madrid en octavos de Champions League, sigue dando de qué hablar. Al punto que la nueva figura del deporte en refererirse a la controversia fue el mítico Rafael Nadal.

El ex tenista español, quien colgó la raqueta el año pasado, nunca ocultó su fanatismo desde pequeño por el Real Madrid. Y como todo aficionado Merengue, atraviesa días felices luego de que su equipo avanzara a los cuartos de final de la máxima competencia europea de clubes. No obstante, al ser consultado por su opinión sobre el polémico remate de Álvarez con los dos pies, que posteriormente sería anulado, no dudó en sincerarze, mostrándole un especial apoyo a La Araña.

“Fue el colmo de la mala suerte“, expresó Rafa, en una entrevista con Movistar Plus +. Y agregó: “Creo que dio dos toques y es lo que parece que se ha demostrado. Como madridista celebré la victoria, pero me supo realmente mal“.

Luego, dejaría la camiseta de lado para confesar su devoción por el delantero de la Selección Argentina. “Aparte me supo realmente mal por Julián, que además de ser un jugadorazo creo que es una persona supercorrecta”, señaló el ganador de 22 Grand Slams. “Me supo muy mal que viviera esa situación y le deseo lo mejor. El deporte tiene esa parte, en la que uno gana y otro pierde. Y es cruel”, cerró, con un consejo que posiblemente aplicó en más de una ocasión durante su laureada carrera.

Nadal se refirió al posible clásico en la final de la Champions

Tras eliminar al conjunto de Diego Simeone, el Real Madrid se enfrentará al Arsenal, en cuartos de final, en una serie que comenzará el 8 de abril. Sin embargo, todos los focos del fútbol europeo están puestos en la latente chance de que un clásico contra el Barcelona tenga lugar en la final de la competición.

Al respecto, Nadal expresó: “La sufriría, pero la resistiría. Para el fútbol español sería la bomba“. Aunque, dejó en claro que todos los hinchas madridistas deben ser cautelosos y, primero, centrarse en eliminar al equipo inglés para decir presente en semifinales.