Santiago Cafiero: "El gobierno de Milei tiene un mejor manejo de la política que el de Fernández"

El ex Jefe de Gabinete y ex Canciller del gobierno anterior rechazó la gestión actual pero reconoció que los liberatarios "tienen un oficialismo" y subrayó que ellos no lo tuvieron.

El diputado nacional de Unión por la Patria Santiago Cafiero consideró que el gobierno de Javier Milei tiene “un mejor manejo de la política” que el anterior de Alberto Fernández, del cual formó parte primero como jefe de Gabinete y luego como canciller.



“Milei tiene un mejor manejo de la política y de la agenda pública. Tiene amplificadores, un coro que repite 24 horas. Este gobierno tiene más amplificación que el nuestro, tienen un oficialismo. Nosotros fuimos un gobierno sin oficialismo. No hubo”, comparó el actual legislador peronista sobre las últimas dos administraciones nacionales.

Cafiero criticó a la gestión de Milei, a la que tildó de “neoliberalismo financiero y extranjerizante”, pero elogió su estrategia comunicacional y política. “Sigue teniendo vocería”, subrayó mientras que, a su entender, en la gestión del Frente de Todos “nadie se hacía cargo, ni de lo bueno”.

En declaraciones radiales, Cafiero consideró que en La Libertad Avanza “hay más lealtad partidaria”, aludiendo así a la falta de apoyo interno, sobre todo del kirchnerismo que en muchos casos hizo oposición del gobierno que integraba. “¿Cuántas políticas se defendían como defiende LLA alguna pavada, alguna medida? El Frente de Todos parecía el Frente de Nadie, nadie se quería hacer cargo”, resumió.

En esa comparación, el dirigente peronista remarcó que Milei “construye muchas más lealtades” que Fernández y eso hace que “construyan algo valorado en la sociedad argentina que es la autoridad presidencial, porque no tiene a nadie que desautorice”. Y agregó: “Milei no tiene internas. ¿Cuál es la interna de Milei? Nadie lo cuestiona a él. A Alberto lo cuestionaban sin red de contención”.

“Veo que hoy Milei tiene muchas dificultades en instancias que no resuelve y sin embargo no tiene el cuestionamiento que teníamos nosotros. Milei, su gobierno, sabe cómo contener a la opinión pública, una parte. Porque conduce su espacio y a su electorado”, planteó.

El diputado remarcó el contraste del programa libertario. “Hay un modelo donde el Estado se retira y ya no es amortiguador. El Estado sí funciona para reprimir. Se retira de entregar medicamentos gratuitos, de programas oncológicos, se retira de esos lugares pero dónde sí se expresa el Estado es en la represión”.

MP con información de agencia