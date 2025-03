“No sabemos sobre la gestión de qué ciudad habló Azcué pero la realidad de Concordia es otra”

Desde el Bloque Justicialista, sostenemos que lo importante no es el discurso y slogans, sino los hechos. Y la realidad es que:

❌ No se asfaltaron calles nuevas.

❌ El servicio de recolección de residuos es deficiente y la ciudad luce más sucia.

❌ No hay operativos de tránsito ni políticas claras de seguridad vial.

❌ El Plan Relevar se quedó en diagnósticos, sin soluciones reales para los vecinos.

Entre tantas otras cuestiones básicas e importantes, que hacen a los servicios que debe brindar un municipio.

Azcué se promocionó como el cambio y en 15 meses vemos que no le mostró nada sustancial a los concordienses, increíblemente habló de baja de impuestos mientras acaba de aplicar un impuestazo a cientos de privados. En temas de salud y agua, es más se ha retrocedido, con cierres de CDI (Centros de Desarrollo Integral), y aumentos en los cortes de agua.

Si realmente el intendente quiere que su gestión logre el progreso de la ciudad que todos deseamos, debe dejar de lado los anuncios y el marketing, y empezar a mostrar resultados concretos. La realidad es que hasta ahora las únicas obras importantes que va a poder inaugurar si logra finalizarlas fueron impulsadas por gobiernos peronistas (Aeropuerto, Costanera Nebel, Planta de Agua).

Además, continúa sin cuestionar los recortes de Nación, que paralizaron obras clave para Concordia. Es decir, elige criticar a las gestiones anteriores, pero guarda silencio cuando el ajuste lo hace prácticamente su propio espacio político.

Habló de reducción de empleados y en la web del municipio se muestra el aumento del casi 60% de la masa de empleados, sin contar los entes descentralizados.

Desde el Bloque Justicialista, seguiremos trabajando en el Concejo para impulsar soluciones reales y exigir respuestas. Porque Concordia no necesita discursos, ni que le mientan, necesita gestión y resultados concretos.