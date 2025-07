Tras el llamado a licitación, con fecha de apertura de sobres publicada para el día 24 de julio del 2025 a las 10.00 horas, hubo tres posibles oferentes que retiraron el pliego, pero uno solo de ellos presentó propuesta formal. Luego de evaluar y controlar la misma, cumpliendo con los requisitos formales, la comisión evaluadora adjudicó a Ancarola Luciano los servicios gastronómicos y la gestión comercial para todas las noches de desfile en el Corsódromo “Atanasio Bonfiglio”.

Luis Sánchez, director del Ente Permanente de Carnaval, señaló que “el haber unificado las licitaciones de publicidad y cantina, posibilita al adjudicatario poder realizar un trabajo con más tiempo y, en consecuencia más organizado, promover nuestro carnaval, atrayendo con tiempo inclusive a primeras marcas y por sobre todo garantizando un servicio a la altura que el espectador merece”.

En ese sentido destacó la transparencia del proceso y la importancia de contar con un operador con experiencia y compromiso, que acompañe el crecimiento sostenido del carnaval como expresión cultural y motor de desarrollo económico local.

“Con esta adjudicación avanzamos en la planificación de una edición 2026 que promete superar todas las expectativas. Confiamos en que Ancarola aportará profesionalismo, innovación y una propuesta a la altura del evento”, afirmó Sánchez.

Más adelante, la profesional hace hincapié en la “falta de empatía, sensibilidad y hasta incluso de gestión y de estrategia”, por el modo en que se tiró “por la borda todo el trabajo de años de muchas personas”. “Es, por lo menos, una falta de respeto”, sostuvo. “Sé que mi opinión cuenta poco, y en realidad la de todos los ciudadanos, porque no hubo una mínima instancia donde nos podamos expresar”, remarcó.

El posteo, textual:

"Esta semana, el intendente de Concordia @gringoazcue , decidió cerrar Radio Ciudadana, la radio pública de Concordia. Como profesional de la comunicación y como persona, siento la necesidad de expresarme al respecto.

La medida nos sorprendió a todos; estuvo preparada, meditada y analizada al milímetro para que fuera secreta, imprevista y totalmente antidemocrática. Con gobiernos anteriores, ya veíamos cómo se aprovechaban de la mayoría en el Concejo para hacer lo que se les antojaba, y ahora, que creíamos que las cosas podían cambiar, volvemos a ver lo mismo.

La radio era del municipio, de los concordienses, es decir, nuestra. Si no estaba cumpliendo el rol para el que fue creada, si la pluralidad de voces no estaba garantizada, si había quienes la usaban para beneficio propio, si representaba “un gasto” exorbitante o incluso si se cuestionaba si un municipio debe tener una radio o no, me parece que nos merecíamos un debate. Porque, de hecho, si alguna de estas afirmaciones fuera cierta, hubiesen contado con el consenso necesario para cerrarla y no lo hubiesen tenido que hacer a escondidas y entre gallos y medianoche para que no pudiésemos reaccionar. ¿Cuál era la urgencia?

Y este tema, más allá de lo que nos afecta en lo profesional a los que trabajamos en comunicación, también nos afecta en lo personal. Porque llega un punto en que ya no importan nuestras ideologías; somos personas por sobre todo, y cerrar la radio así, de un día para el otro, tirando por la borda todo el trabajo de años de muchas personas es, por lo menos una falta de respeto, pero además demuestra una falta de empatía, sensibilidad y hasta incluso de gestión y de estrategia.

Sé que mi opinión cuenta poco, y en realidad la de todos los ciudadanos, porque no hubo una mínima instancia donde nos podamos expresar, no hay ninguna acción que podamos hacer para revertir la medida, no tenemos ninguna herramienta democrática para apelar una decisión tan unánime y autoritaria como esta. Y de eso se aprovechan.

En fin, si de algo vale mi opinión, no cuenten conmigo para apoyar esta manera de hacer las cosas. Así no".