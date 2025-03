Boca se repuso rápidamente del golpazo que simbolizó la tempranera eliminación de la Copa Libertadores y venció por 1 a 0 a Rosario Central el pasado viernes, en lo que fue una de las mejores actuaciones del ciclo de Fernando Gago como DT.

Tras el compromiso disputado en una caldeada Bombonera, el entrenador se mostró dolido por el fracaso internacional, pero seguro de conservar su puesto a pesar de las informaciones que indicaban que tenía los días contados. Más allá de su postura, en la dirigencia xeneize saben que su continuidad dependerá pura y exclusivamente de los resultados, por lo que desde las oficinas del club ya estarían moviéndose para buscar un reemplazante de Gago en caso que se ponga fin a su ciclo.



Según avanzaron en México en el programa “La Última Palabra” de Fox Sports, Riquelme y el Consejo del Fútbol habrían llamado a Antonio Mohamed para saber su situación si Fernando Gago abandona el cargo de DT de Boca. El Turco actualmente se encuentra en el Toluca desde diciembre del 2024 y ha tenido un gran arranque de año con un equipo contendiente al título de la LigaMX.

Entre su pasado por el club como jugador en los ’90 y sus títulos obtenidos como entrenador en tierras aztecas y argentinas, en el Xeneize lo consideraban una alternativa viable para el futuro si el puesto de DT queda vacante. Sin embargo, la propia fuente citada resaltó que, a priori, Mohamed no está interesado en Boca.



El Turco Mohamed, actual DT de Toluca

“El Turco Mohamed le dijo que no a Boca Juniors; habló directamente con la directiva de Toluca y les dio su palabra de que va a cumplir su contrato porque quiere estar ahí”, informó el periodista Rubén Rodríguez en La Última Palabra. Además, a modo de análisis, soltó: “Este Boca no espanta a nadie. Y menos Riquelme, hay que ver los fracasos que tiene, el tan buen jugador no siempre es un buen directivo”.



Pareciera que, al haber sido el primer llamado desde Boca, Mohamed era la opción A ante un posible cambio de entrenador, pero la postura del Turco de no marcharse de Toluca hace que el Xeneize tenga que empezar a mover fichas por otro lado. Esto, si Fernando Gago se va por decisión propia o del club, de lo contrario seguirá al mando del primer equipo con el peso de la eliminación en la fase 2 de la Copa Libertadores.

¿Qué dijo Gago de su continuidad en Boca?

El viernes, en conferencia de prensa tras el triunfo contra Rosario Central, Gago se refirió a sus ganas de permanecer en el cargo de DT de Boca. Sin pelos en la lengua, soltó: “Creo que hay que cortar un poco este tema. Hablo todos los días con la dirigencia, hablo con el presidente en muchas ocasiones. Mi continuidad nunca estuvo en duda, de mi parte nunca estuvo en duda. Ayer comimos en el hotel, hablamos de fútbol. Soy un convencido y creo en el trabajo”.



Marcando los objetivos a futuro, continuó: “Hay que seguir insistiendo e intentar ser campeones. Tenemos que ser campeones del torneo y vamos a trabajar para eso, con esta forma de jugar y tratando de tener mayor ritmo y conceptos de lo que queremos bajar. No sé de dónde salió, tengo muy clara mi continuidad“.

Hace tiempo, el Turco Mohamed confesó que quiere dirigir a Boca

Durante su participación en el canal de Ezzequiel en YouTube, el Turco se atrevió a enfrentar el “Reto de los 90 segundos” y la pregunta fue concisa: “Si te llama Román (Riquelme) para dirigir a Boca, ¿aceptarías?”. Mohamed no lo dudó: “Sí”.

Por aquel entonces -en 2023-, el DT argentino recién se había unido a Pumas UNAM y, lógicamente, tenía contrato en vigencia. Luego de haber renunciado en los Universitarios de manera sorpresiva a fines de ese año, el Turco estuvo en libertad de acción y se lo vinculó con Boca, aunque finalmente terminó pasando un año sabático y en el ocaso de 2024 asumió tácticamente en Toluca.