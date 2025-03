Se pudo apreciar la presencia de algunos de primera línea en antaño y otros hoy en media línea, pero jugando aún.

Se los vio entre otros pocos que se animan a dar la cara y decir “aquí estoy no me borre”, por ejemplo estaban: un fuerte referente Augusto "El Choclo". Alasino que regresa al ruedo, si bien nunca se fue; Hugo Bertet, un peso pesado que juega mucho de local siendo ex senador y hoy presidente del PJ de S Salvador y referente provincial para muchos militantes; Alejandro “Loquillo” Bahler, ex diputado, pero, que opina mucho sobre la realidad política (y picanea políticamente hablando); Nino Castellano, un dirigente político que es muy tenido en cuenta por muchos, con historia familiar y propia, dentro del PJ y muy allegado a diferentes “cabezones” del PJ que analizan sus palabras; Enrique “Enriquito" Cresto, hoy diputado provincial, es uno de los muchísimos legisladores que dio Concordia y que fue uno de los pocos que consiguió mucho para esta ciudad y para Entre Rios; aparenta ser el casi único que está en pie y que dialoga con todos los sectores sean oficialistas o no. Los demás que se candidateaban (del PJ) no existen y muchos se preguntan dónde están; otros dicen: “ya van a venir a pedir nuestro voto y de ACA QUE LO VOLVEREMOS A VOTAR” , cuestionado o no pero puede mostrarse (E. Cresto). Vale recordar que hoy hay seis (6) diputados provinciales por Concordia, algunos no se los vio nunca, "jamas de los jamases".

También se los vio a Guillermo Satalias Méndez y Pablo Bovino, (estaban separados, pero en el estadio) dos concejales que trabajan en silencio, pero les falta algo para ser candidatos de fuste, son buenas personas y que caminan sin manchas dentro de su sociedad, siendo de los poquitos del PJ que se animan a decir algo en contra de las gestiones de sus adversarios políticos; muchos otros nadie sabe por dónde estarán cobrando en silencio, sin hacer olas.

En la orilla de enfrente se ubicó el Intendente de Concordia, Francisco “el Gringo” Azcue, quien saludo a todos (los que se le acercaron) siendo aceptado como uno más dentro del estadio; estaba acompañado en la mesa con el Secretario Luciano Dell Olio e IvanaPerez, Sub secretaria de Deportes.

También se vio a muchos besa manos acercarse a saludar al Pte, Municipal, Azcue.

Entre el público estaba Pablo Bovino en una mesa a su lado(casualidad) y a Enrique Cresto (ex intendente) que lo fue a saludar, mostrando que vivimos en democracia, a pesar de diferencias metodológicas.

Y mezclados entre el público se vio a otros dirigentes Radicales como al ex presidente de la UCR al José “Ratón” Ramón Sosa, hoy vice presidente del Club Juventud Unida de Benito Legeren.

La verdad que muchos se preguntaban ¿será que algunos politiqueros no vinieron porque no estamos en campaña? Otros decían “que bueno que no vinieron asi no contaminan el ambiente deportivo con sus mezquindades”.

Lo que si esta en claro (para algunos politicos, de los presentes) es que no van (por ahora) apoyar a algunos de los que quieren presentarse (sean Héctor Maya; Laurito; Rosario Romero; Allende; Dani Rossi; Michel; Bordet, y otros impresentables condenados por la sociedad) por considerarlos “pianta votos” por sus pasados y presentes.

También dicen que los “auto postulantes” no vinieron a pedir ni ofrecer nada para Concordia, que "sòlo buscan la personal".

Otros estarían apoyando a un veterano porque no quieren que les vuelva a jugar en contra “uno” con tropa que anda muy cerca.

Por el Lado de la UCR pasa algo similar, son muchos los quieren, pero no les da el pinet político, a otros no les da la ficha de afiliación ni la militancia.

A otros no los conoce ni la abuelita.

Otro tanto sucede en la UCR; Cambiemos; Pro; LLA; MID y morraleros q no los quieren ni cerca, es más les dicen "soldadura eléctrica"; LOS MIRAS Y TE JODEN.

Lo cierto es que falta muy poco para las candidaturas y no hay nadie positivo en la gatera, con votos propios.

También no se entiende mucho, según dicen, que el Gobernador (R Frigerio) le habría pedido a Francisco Azcue que sea candidato a presidente de la UCR en E. Ríos, cosa difícil porque no estaría afiliado y de estarlo ahora debería esperar cuatro años para poder postularse según indican los Estatutos partidarios; pero según Azcue ya tiene formado su partido vecinal con un fuerte aval de la ciudadanía Concordiense.

“Cosa Vere Don Sancho”.

Fuente: ByN Fotos ByN