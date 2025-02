La paradoja de las reservas: el BCRA compra divisas, pero no logra sumar dólares

El dólar blue se vende este martes a $1.240 en las cuevas del microcentro porteño. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) se negocia a $1.220 (+0,6%), mientras que el dólar MEP opera en $1.209 (+0,2%).

Analistas relevados por iProfesional coincidieron en que el mercado cambiario argentino atraviesa un período de estabilidad relativa, a pesar de la volatilidad económica global y los desafíos internos. Señalaron que, aunque el dólar ha mostrado algunos movimientos semanales, la rigurosa política monetaria del Banco Central ha evitado fluctuaciones abruptas, permitiendo que el peso mantenga su fortaleza. Además, resaltaron que las compras de divisas por parte del Central han sido constantes, en gran parte gracias al aporte del sector agroexportador, mientras que la balanza energética sigue mejorando por el crecimiento de Vaca Muerta.

Para los especialistas, la acumulación de reservas netas ha sido un proceso complejo debido a diversos factores, como el pago de deuda soberana y la intervención en distintos segmentos del mercado de cambios. A pesar de la recomposición parcial de las reservas, indicaron que estas aún se mantienen en terreno negativo y su evolución dependerá en gran medida de las futuras negociaciones con el FMI. En este sentido, destacaron que la reciente reunión entre el Gobierno y el organismo internacional no trajo fondos frescos, lo que podría condicionar el equilibrio financiero en los próximos meses.

En este sentido, remarcaron que la cuenta corriente sufrirá presiones adicionales en la segunda mitad del año, impulsadas por el incremento de importaciones y gastos en servicios como el turismo. A pesar del crecimiento sostenido de las exportaciones energéticas, advirtieron que esto no será suficiente para compensar completamente el déficit comercial. También subrayaron que la reducción de aranceles a la exportación podría generar un adelanto en la liquidación de divisas, aunque las restricciones cambiarias continúan segmentando el mercado.

En términos de política cambiaria, los expertos proyectaron que el Gobierno mantendrá el esquema actual de deslizamiento administrado hasta que la inflación se reduzca de manera sostenida. Una vez alcanzado ese objetivo, consideraron que podría implementarse una flotación controlada, aunque sin la eliminación inmediata de todas las restricciones. Sin embargo, anticiparon que una mayor flexibilización cambiaria difícilmente se materialice antes de las próximas elecciones, ya que el manejo de las reservas y el financiamiento externo seguirán siendo factores determinantes en la evolución del tipo de cambio.

Reservas estables, pese a compras diarias de dólares

Desde Max Capital abordaron una de las preguntas más frecuentes de la City: ¿cómo el Banco Central de la República Argentina (BCRA) puede realizar compras diarias de dólares sin que esto implique una acumulación efectiva en las reservas netas?. La respuesta radica en la interacción de múltiples factores, entre los que destacan los pagos de deuda soberana, los desembolsos a organismos multilaterales y las intervenciones en el mercado paralelo.

Los analistas señalaron que en 2024 el BCRA adquirió u$s 20.000 millones, pero solo logró una acumulación de u$s 6.000 millones. En lo que va de 2025, las compras alcanzaron los u$s 2.600 millones, pero, en contraste, las reservas brutas han caído en u$s 810 millones y las reservas netas se redujeron en u$s 1.700 millones. Este comportamiento se explica en gran medida por el pago pendiente de bonos en dólares realizado en enero.

Desde diciembre de 2024, el BCRA compró u$s 3.300 millones, pero las reservas disminuyeron en u$s 1.400 millones. Entre las causas principales de esta tendencia, Max Capital destacó la reducción de depósitos en dólares, la caída en los encajes, la ejecución de un acuerdo de Repo por u$s 1.000 millones con cinco bancos y la intervención del BCRA en el mercado paralelo. También señalaron que la finalización del blanqueo de capitales contribuyó a la salida de depósitos por u$s 4.000 millones del sistema financiero.

El mercado de cambios: una lectura compleja

Para los expertos de la sociedad de bolsa, una de las dificultades al analizar el mercado cambiario radica en que el MULC, donde el BCRA es un comprador neto de divisas, no refleja la totalidad del panorama. En la actualidad, una parte significativa de las transacciones se realiza en el Contado con Liquidación (CCL) o directamente en dólares, lo que distorsiona la lectura de la acumulación de reservas.

Ejemplificaron que el turismo al exterior suele utilizar dólares en efectivo o recurrir al mercado paralelo para realizar pagos con tarjeta en moneda extranjera. Asimismo, algunas importaciones se canalizan a través del mercado paralelo, mientras que aproximadamente el 20% de las exportaciones se direccionan a este mismo mercado bajo el esquema de "blend". Pese a que el Gobierno sostiene que la acumulación neta de reservas se mantiene dentro de un rango consistente de u$s 1.060-1.220, Max Capital advirtió que este cálculo omite los pagos públicos, lo que da una imagen incompleta del estado real de las reservas.

Otro punto a considerar es la influencia de las restricciones cambiarias y la represión financiera en la segmentación del mercado. Además, los fondos provenientes del blanqueo de capitales han permitido una mayor disponibilidad de financiamiento en dólares, incentivada por cambios regulatorios recientes.

La aparente estabilidad del dólar en un entorno volátil

Con una mirada más optimista, el economista Nau Bernues analizó la situación del dólar en un año donde la volatilidad parece haberse redefinido. Según el experto, los movimientos del mercado y los eventos políticos no han generado impactos significativos. "Quizás estábamos tan acostumbrados a las fluctuaciones abruptas que un 2% semanal nos parece un cambio menor", reflexionó el economista.

Para Bernues, la política monetaria estricta aplicada por el Banco Central está dando sus frutos, lo que ha contribuido a la estabilidad del tipo de cambio. En un contexto de incertidumbre económica, la capacidad del peso para mantenerse firme sugiere que las intervenciones del gobierno están logrando el efecto deseado. "El peso fuerte está fuerte", enfatizó el especialista.

Además, el experto señaló que las compras de divisas por parte del Banco Central no han cesado. El principal aporte proviene del sector agroexportador, que en la última semana generó ingresos por casi 700 millones de dólares. Para febrero, se estima que este flujo alcanzará los 2.000 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento interanual del 50%. "Si no existieran las retenciones, el impacto sería aún mayor", explicó Bernues.

El FMI y la situación de las reservas

Otro punto clave en el análisis del experto es la relación con el Fondo Monetario Internacional. La reciente reunión entre el presidente Javier Milei y la directora del FMI, Kristalina Georgieva, no ha resultado en la obtención de nuevos fondos para el país. Para Bernues, esto implica que, mientras continúe la estrategia de esterilización de pesos y no haya un acuerdo concreto con el organismo internacional, las reservas netas seguirán en terreno negativo.

"Sin novedades del FMI, seguiremos con reservas netas negativas, esperando que la base monetaria se equilibre con la ampliada y que haya movimientos de tasas", explicó en su cuenta de la red social X. Según el especialista, la falta de financiamiento externo obliga a mantener una política monetaria restrictiva, lo que a su vez limita la capacidad de crecimiento económico en el corto plazo.

A pesar de este panorama, Bernues destacó la mejora en la posición de reservas netas del país. "¿Estamos quebrados? Sí. ¿Estamos mucho mejor? También", afirmó. Desde un saldo negativo de 11.000 millones de dólares, las reservas netas han logrado reducirse a 4.000 millones en poco más de un año, lo que representa una recomposición de 7.000 millones de dólares. "Salir del coma cuesta", concluyó el economista, resaltando que aunque el camino es largo, los avances son innegables.

Perspectivas para las reservas y la política cambiaria

Según Max Capital, la acumulación de reservas podría acelerarse entre marzo y junio de 2025, aunque anticipan que posteriormente se registrará un drenaje de divisas. En este sentido, explicaron que el BCRA destinará las compras en el MULC a pagos de deuda y a intervenciones en el mercado CCL, lo que brindaría estabilidad temporal a las reservas netas.

Uno de los factores que podría contribuir a una mejora en la acumulación de dólares es la reducción temporal de aranceles a la exportación, que podría adelantar ciertas operaciones comerciales. No obstante, los analistas advirtieron que, a medida que se acerque junio y las empresas busquen cobertura, es probable que se incrementen las tasas de futuros y los instrumentos atados al dólar.

Respecto a la política cambiaria futura, Max Capital consideró que el Gobierno continuará con su estrategia actual, incluso si se implementa un programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya aprobación podría concretarse en abril. Estiman que el crawling peg del 1% mensual seguirá vigente y que, si la inflación se reduce al 1,5% durante tres meses consecutivos, el Ejecutivo podría optar por una flotación de la moneda con ciertas restricciones.

A más largo plazo, y con el respaldo de fondos del FMI, el Gobierno podría flexibilizar las restricciones a la cuenta financiera y reducir la represión financiera, permitiendo una flotación pura de la moneda. Sin embargo, Max Capital no prevé que este paso ocurra antes de las elecciones, ya que un objetivo de Reservas Internacionales Netas (RIN) bajo el programa del FMI podría derivar en una depreciación de la moneda después de los comicios.

La presión sobre la cuenta corriente y el impacto del turismo

Desde la sociedad de bolsa advirtieron que en el segundo semestre de 2025 se espera una mayor presión sobre la cuenta corriente debido al aumento de las importaciones y los servicios, a pesar del crecimiento de las exportaciones energéticas.

Los datos de balanza comercial de enero reflejan que el superávit acumulado desde diciembre de 2023 comenzó a reducirse, situándose en apenas u$s 124 millones. Destacaron dos puntos clave: el incremento del 9% mensual en las importaciones, impulsado por la recuperación económica y la eliminación del impuesto PAIS, y la caída del 1,5% en las exportaciones, afectadas por una cosecha menor a la esperada debido a condiciones climáticas adversas.

Aunque la balanza energética ha mejorado constantemente desde 2020 gracias a Vaca Muerta, los expertos consideran que no será suficiente para compensar la tendencia comercial general. En este sentido, señalaron que el Gobierno ha resaltado dos importantes inversiones bajo el régimen RIGI, por un total de u$s 9.400 millones, como un factor positivo para la balanza energética, que podría mejorar en unos u$s 4.000 millones en el año.

Por otro lado, el turismo también representa un factor clave en la presión sobre la cuenta corriente. Según Max Capital, la cuenta de servicios cerró 2024 con un déficit de u$s 4.900 millones y tres indicadores sugieren que la tendencia se ampliará en 2025. En primer lugar, los pagos con tarjeta de crédito por viajes en diciembre alcanzaron niveles superiores a los de 2018, cuando el tipo de cambio era similar. En segundo lugar, los datos oficiales muestran que el turismo emisivo aumentó un 50,6% interanual en diciembre, mientras que el turismo receptivo cayó un 9,6%. Finalmente, en enero, los préstamos con tarjeta de crédito en dólares alcanzaron su nivel más alto desde 2018, ajustado por la inflación de EE.UU.

Para los expertos de Max Capital, estos datos sugieren que el gasto en turismo seguirá en aumento y que, aunque parte de estos costos pueden cubrirse con ahorros personales en dólares y transacciones en el mercado CCL, el déficit de la cuenta de servicios continuará profundizándose en términos agregados.

