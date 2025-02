Estamos poniendo fin a los privilegios de unos pocos que durante años se beneficiaron a costa del esfuerzo de todos los concordienses. No vamos a dar un solo paso atrás: este cambio que eligió Concordia en las urnas lo vamos a cumplir.

No puede ser que por el solo hecho de hacer que se controlen las horas extras de los colaboradores municipales nos quieran correr con medidas de fuerza. Simple: el que no trabaja no cobra.

Defendemos el diálogo y el consenso, pero no aceptamos extorsiones. La plata de los concordienses va a donde debe ir: más obras, más maquinarias, mejores servicios, como lo estamos haciendo con el agua. Ni un peso más para los mismos de siempre.

Con tu apoyo, vamos a terminar con la viveza de algunos que tanto daño le hizo a nuestra ciudad. Lamento que algunos no hayan entendido el mandato popular y el cambio de época.

Este gobierno sigue firme en su compromiso con una administración responsable, eficiente y transparente.