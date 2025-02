𝐋𝐚𝐮𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐛𝐢𝐨́ 𝐚 𝐥𝐨𝐬 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 𝐝𝐞 𝐓𝐫𝐞𝐬 𝐀𝐫𝐫𝐨𝐲𝐨𝐬

El Intendente estuvo reunido con Miguel Klenner, secretario general de la Delegación Concepción del Uruguay del Sindicato de Trabajadores de Industrias de la Alimentación, y un centenar de trabajadores de la planta La China, acompañado por integrantes de su gabinete.

En dicha reunión, Lauritto informó que previamente había mantenido reuniones tanto con el Sindicato como con la empresa, siempre con el objetivo de facilitar una negociación que lleve a la solución del problema, manifestando su predisposición para actuar de nexo entre las dos partes involucradas en el conflicto.

“Estamos en un conflicto que es muy delicado y no voy a avanzar si a mí no me autoriza el gremio. Avanzo si estoy autorizado”, expresó, reiterando la voluntad de mediar en caso de tener que ser así, en virtud de que actualmente el conflicto se encuentra trabado.

Más adelante agregó: “Recuerden que cada vez que toman una decisión tienen que pensar en ustedes y su familia, para tomar la mejor decisión, preservando y resguardando en primer lugar su fuente laboral. Nosotros estamos más que dispuestos a mediar en el conflicto, en todo lo que ustedes decidan y nos autoricen”.