Mileli quiere adelantar las sesiones extraordinarias para la semana próxima: los proyectos en la mira

El decreto con el llamado -en caso de no haber cambios en las próximas horas- podría conocerse el viernes.

Si bien se está analizando qué proyectos de ley formarán parte del temario de las sesiones extraordinarias que convocará, se ratificó que la eliminación de las PASO formará parte, como también es muy probable que se incluya el nuevo texto de ficha limpia.

Eliminación de las PASO: la puja entre el Gobierno y la oposición



Actualmente, hay una puja del Gobierno con la oposición por este tema, ya que el PRO y Unión por la Patria podrían avalar una suspensión de las PASO para este año, pero no quieren eliminarlas para siempre.



Otro de los temas a tratar es el de ficha limpia, el cual podría ser tratado dentro de las sesiones extraordinarias, sobre todo luego de la polémica y los reproches cruzados por la caída del texto original de la diputada del PRO Silvia Lospennato.

En esta línea, el presidente Javier Milei se comunicó vía telefónica con Lospennato para comprometerse a armar e impulsar un nuevo proyecto porque el de su autoría tenía aspectos que no compartía. Sin embargo, no estaba claro si el nuevo proyecto iba a entrar en extraordinarias o pasaría para más tarde. Cabe recordar que, a fines del 2024, Milei recibió a diputados radicales cercanos y les ratificó que este proyecto se iba a tratar, pero no les dio precisiones si sería en extraordinarias o en ordinarias.

Se sabe que la esencia de la iniciativa se mantendrá, que es impedir que personas con condenas confirmadas se presenten a competir en elecciones. El resto de los proyectos que podrían tratarse antes de marzo, cuando comience el período ordinario de sesiones, se encuentran la ley de reiterancia, la cual ya tiene dictamen, juicio en ausencia, y la ley antimafia, que tiene media sanción).



"Tal vez también se envíe la privatización de Aerolíneas Argentinas. Y quizás se insista con los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia", señaló la mencionada fuente.

¿Por qué fracasó la sesión sobre Ficha Limpia?: los diputados que faltaron y las razones



Más allá de la previsible ausencia de los 99 diputados de Unión por la Patria y los 5 del Frente de Izquierda se destacaron las ausencias que hubo en los bloques que impulsaron la sesión. Al PRO le faltó Alejandro Finocchiario porque debió ser internado debido a un problema de salud, pero tampoco estuvieron José Nuñez ni Anibal Tortoriello. Por La Libertad Avanza, no estuvo Marcela Pagano, quien cursa un embarazo avanzado.

Cómo adelantó iProfesional, el bloque Encuentro Federal que encabeza Miguel Pichetto y el radicalismo "duro" de Democracia para Siempre que lidera Pablo Juliano habían amagado con no bajar al recinto y dejar la sesión sin quórum a pesar de estar de acuerdo con el proyecto de Ficha Limpia en líneas generales, molestos por las dudas que rodean al Presupuesto 2025, pero minutos antes decidieron bajar con casi todos sus diputados.



En el caso del bloque de Pichetto faltaron solo cuatro de los 16: Florencio Randazzo, Natalia De la Sota, Jorge Ávila y Alejandra Torres. Aún así no se alcanzaron las 129 presencias que se requieren para iniciar una sesión. Por eso, una de las claves detrás del tropiezo parlamentario está en las ausencias de los diputados que responden de forma directa a los gobernadores.

Se trata de los ocho integrantes de Innovación Federal, alineados con los mandatarios de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Misiones, Hugo Passalaqcua, y de Salta, Gustavo Sáenz. Tampoco estuvieron los tres tucumanos del bloque Independencia que responde al gobernador Osvaldo Jaldo.

Estos bloques apoyaron al gobierno de Milei en las últimas sesiones de la Cámara baja y por ese motivo sus ausencias son las más elocuentes sobre el clima espeso que quedó en la Cámara de Diputados tras la suspensión del debate presupuestario, que contamina otros debates como el de Ficha Limpia.