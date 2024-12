Qué dijo la "playera viral" que contó cuánto ganaba del autodespacho en estaciones de servicio

Una trabajadora de una estación de servicio se convirtió en tendencia en redes sociales tras viralizar un video en el que expresó su preocupación por la medida que habilita el autoservicio de combustibles en Argentina. La mujer, conocida en las redes como "la playera viral", compartió sus pensamientos a través de historias de Instagram, donde sumó cientos de miles de reproducciones y comentarios.

“Tengo miedo de perder mi trabajo”

En sus declaraciones, la playera destacó:“Tengo miedo a perder mi trabajo, pero en realidad tengo miedo de que muchos compañeros pierdan el trabajo. Esta noticia está haciendo cada vez más ruido, salió en todos lados y todo el mundo me está mandando mensajes”, expresó.



Así se vería una estación de servicio con autodespacho en Argentina, según la IA



La trabajadora también mostró su indignación ante la viralización de su video y el uso no autorizado de su imagen:“Hay una página que puso mi cara y eso me dio mucha bronca. En mis historias de Instagram les voy a estar dejando más detalles sobre esto”, señaló visiblemente molesta.

“No hay mal que por bien no venga”

La playera también se refirió a la ley que habilita el autoservicio en estaciones de servicio y aseguró que en Buenos Aires no está permitida esta práctica:“Me mandaron una foto de un diario donde dice que acá en Buenos Aires no se puede abastecer combustible de forma autónoma. No hay mal que por bien no venga”, reflexionó.

En respuesta a las críticas que surgieron en redes sobre el desempeño de los playeros, defendió su labor y la de sus compañeros:“Si vas a mi estación, somos serviciales, somos atentos, somos rápidos. Hay gente maliciosa que tira mala onda y se pone contenta con esto, pero les hace falta mucho amor en el corazón”, afirmó.



Cuánta propina hay que dejarle a los playeros que cargan nafta y limpian vidrios en las estaciones de servicio



La respuesta del sector

Mientras tanto, la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) respaldó la medida, calificándola como un paso hacia la modernización del sector.“Es el inicio de un largo proceso que implica un cambio cultural y que nos iguala a lo que sucede en el resto del mundo”, indicó el organismo en un comunicado.

Pese a ello, la preocupación de los trabajadores continúa, y la playera viral finalizó con una pregunta a sus seguidores:“Si no soy playera, ¿qué podría llegar a ser? ¿Locutora, modelo? Díganme ustedes”, dejando entrever la incertidumbre por su futuro laboral.