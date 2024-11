PERONISTAS ANTI K DEBATEN: UNA NUEVA ALTERNATIVA POLITICA

Entre ellos siete ex gobernadores, legisladores nacionales , ex legisladores nacionales, intendentes y ex intendentes, compartiran este 27 de noviembre , en Salta 1261 . -Gastronómicos Capital- una jornada de trabajo realizada bajo la consigna de “Puntos de partida para una nueva alternativa política ".

En el encuentro, promovido por el denominado grupo Marechal , que encabezan entre otros , Emilio Martinez Garbino , Vicente Joga, Mario Moine ,Ramón Puerta, los ex gobernadores de Santa Fe, Víctor Reviglio, de Mendoza, Arturo Lafalla, de San Juan, Roque Escobar, y de Santa Cruz, Sergio Acevedo, el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, y el ex vicegobernador de Tucumán, Julio Díaz Lozano, etc.