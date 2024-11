Elisa Carrió, la referente de la Coalición Cívica, que fue muy crítica de los Kirchner, se refirió a la condena que recibió hoy Cristina Fernández.

Indicó que tras la muerte del ex presidente Néstor Kirchner, pensó que la ex mandataria iba a decir que los "bienes" de Santa Cruz "no eran de ella" sino que los había heredado, pero sin embargo "quedó al frente" de la "asociación ilícita" que era encarnada por el fallecido ex jefe de Estado.

La ex legisladora señaló que la dos veces expresidenta y una vez exvicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, "no va a estar inhabilitada para ocupar cargos públicos" porque le queda el "recurso extraordinario" ante la Corte Suprema de Justicia.

"Yo no tengo alegría, tengo pena. Ella hubiera podido ser decente y haber separado los bienes", aunque, sumo, "le adelantó la herencia de muchos de esos bienes a sus hijos".

"La paciencia vence y finalmente hay justicia", planteó Carrió en declaraciones a La Nación+.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó este miércoles la condena contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad, a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, debido al direccionamiento de licitaciones de obras públicas en la provincia de Santa Cruz.