El mensaje de Cristina a Javier Milei

A través de un extenso mensaje publicado en su cuenta de X (antes Twitter), la ex titular del Senado cuestionó la actitud de Milei, afirmando que presenta una “fuerte y sintomática disociación entre lo que hace y dice” y los efectos que sus medidas de gobierno provocan en la vida de los argentinos.

“La verdad de la milanesa es que en la Argentina que estás armando, los únicos que tienen ganancia extraordinarias aseguradas son los sectores financieros y los vinculados a la energía”, sentenció Kirchner, acusando al líder libertario de favorecer a estos grupos en detrimento del bienestar general.

Además, la ex vicepresidenta criticó las recientes declaraciones de Milei sobre la situación económica, calificándolas de “reveladoras del diagnóstico: no hacerse cargo de nada”. En particular, se refirió a las frases “los salarios y las jubilaciones le vienen ganando a la inflación” y “de ahora en adelante sólo vamos a tener buenas noticias” como ejemplos de la desconexión del candidato con la realidad.

Kirchner también aprovechó la ocasión para recordar el pasado de Milei, señalando que “vos y Macri son los únicos presidentes que fueron elegidos por balotaje”, mientras que ella fue electa en dos ocasiones por amplia mayoría.

La vicepresidenta destacó los logros de sus gobiernos, como la duplicación de la clase media, el desendeudamiento del país y el pago al FMI. En contraste, acusó a Milei y a Mauricio Macri de haber vuelto a endeudar a la Argentina y de traer de regreso al Fondo Monetario Internacional con un préstamo inédito de 57 mil millones de dólares.

“La realidad es la única verdad. Que la cuenten como quieran, pero eso es lo que pasó y es lo que nunca me van a perdonar”, concluyó Kirchner en su mensaje.

Mirá también: Javier Milei contra Cristina Kirchner: Germán Martínez dijo que “peligra la democracia”

El cruce entre Cristina Kirchner y Javier Milei se produce en un contexto de alta tensión política y económica en Argentina, a pocos días de las elecciones presidenciales que definirán el rumbo del país.