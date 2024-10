El jefe de Gabinete, Guillermo Francos



La preocupación por la estabilidad política y el clima social son las principales preocupaciones que marcaron los empresarios en los pasillos del Coloquio de IDEA y en los almuerzos privados entre CEOs y referentes políticos.

“Tuvimos una larga charla con varios empresarios donde me hicieron muchas preguntas sobre la situación política, sobre el Congreso, sobre el gobierno, sobre el avance de las leyes, les respondí todas”, dijo el Jefe de Gabinete de Ministros a la prensa en IDEA.

Y acto seguido recalcó que les dio, como voz del Gobierno, un mensaje de “mucho optimismo. Nosotros creemos que la Argentina ha transitado momentos muy duros, difíciles, pero que hoy estamos en una situación muchísimo mejor que la que encontramos en el país cuando el Presidente asumió el Poder y que con mucho esfuerzo de todos los argentinos hemos transitado estos meses y que estamos mejorando”, señaló.

Previo al encuentro con empresarios Francos asistió a la planta de Lamb Weston Internacional. La nueva planta ubicada en el Parque Industrial de Mar del Plata. Mediante requirió de una inversión de 320 millones de dólares donde la compañía comenzará con sus operaciones en los primeros meses del 2025.

Además estuvieron presentes Lisandro Catalán, Vicejefe de Gabinete de Interior de la Nación; José Rolandi, Vicejefe de Gabinete Ejecutivo de la Nación y Daniela Ramos, Subsecretaria de Política Industrial de la Nación.

Francos detalló que sobre el cepo no fue consultado. “No me lo preguntaron. Creo que con mucho criterio el Ministro Caputo ayer, cuando van confluyendo las distintas valuaciones del dólar, se van eliminando las dificultades del ingreso y egreso de divisas. Lo que el Ministro quiso decir es que capaz que no hay un momento determinado para decidir eliminar el CEPO, sino que se va produciendo de a poco”.

“Hoy yo le transmití un mensaje final a los empresarios vinculado un poco al lema de este coloquio, si no es ahora, ¿cuándo? O sea, si lo que hemos hecho hasta aquí es reformar algo que ha sido la política común y que es el déficit fiscal escalofriante. Si no partimos, si no conseguimos generar inversión en este momento que es un momento donde está cambiando la cultura política y económica del país y donde el mundo nos está mirando de una manera diferente, ¿cuándo lo van a hacer?”, preguntó Francos.

El CEPO y dudas políticas con Bausili

“No hay una fecha y no hay urgencia al respecto”, les dijo el titular del BCRA Santiago Bausili a los empresarios que almorzaron con él en El Torreón del Monje, el característico edificio de la costa marplatense.

“Para destacar es que le pidieron al empresariado argentino que todas las medidas desregulatorias o necesidades que tengan para desarrollar negocios en el país lo trabajan mediáticamente dado que el Gobierno reconoce que no tiene con el plafón político para impulsarlos autónomamente”, reseñó uno de los asistentes al encuentro.

“Bausili reconoció que tiene mayor riesgo la propia política del país y el impacto geopolítico mundial y su impacto en la Argentina”, agregó.

El titular del BCRA consideró que se transita en una etapa de deconstrucción, de desarme de regulaciones y que aún se está muy lejos dele squema deseado".

Macri: guiño al Gobierno en un día que se sintió triunfador

El ex presidente Mauricio Macri fue otro de los referentes que se reunió con los empresarios de IDEA.

"El rumbo económico es el correcto", les aseguró en un día que se mostró triunfador. Es que una señalada por él se quedó en un cargo clave: la secretaría de Energía, desplazando a Eduardo Chirillo, un hombre que ya tenía los días contados en el Gobierno.

Los otros dos almuerzos giraron alrededor de las figuras de Emilio Monzó y Martín Menem, completando así el arco de consultas sobre la gobernabilidad del Gobierno en minoría parlamentaria