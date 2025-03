Cierran todos los bancos del país y no habrá atención por 24 horas: cuál es el motivo

Todos los bancos del país cerrarán sus puertas por un día en abril y no habrá atención al público por 24 horas.

Esta medida, que fue ratificada por el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a través de la Comunicación 99321, se vincula con el feriado del 2 de abril ("Día del Veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas").

Al ser un feriado bancario, no se llevará a cabo ninguna actividad laboral en las sucursales de todo el territorio argentino. Esto significa que los clientes no podrán realizar trámites por ventanilla ni recibir asistencia personalizada.

Calendario 2025: uno por uno, estos son todos los feriados y fines de semana largos de abril

Por ende, los cajeros automáticos serán los únicos espacios abiertos en los bancos para realizar extracciones, depósitos de dinero u otras operaciones.

Feriado del 2 de abril: qué va a pasar con los servicios digitales en los bancos

A pesar del cierre de las sucursales, los usuarios podrán utilizar otros medios de acceso a sus cuentas bancarias, como los cajeros automáticos y las plataformas de banca en línea.

De este modo, las operaciones habituales como la consulta de saldos, la transferencia de dinero y el pago de servicios podrán realizarse sin inconvenientes.

Aunque las oficinas no estén abiertas, la operatividad digital y automática funcionará con total normalidad.

Cuáles son los próximos feriados bancarios en 2025

Tal como indicó el Banco Central, estos son los feriados en los que los bancos permanecerán cerrados:

17 de abril: Jueves Santo (día no laborable)

18 de abril: Viernes Santo

1 de mayo: Día del Trabajador

2 de mayo: Día no laborable con fines turísticos

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes (17/6)

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano

9 de julio: Día de la Independencia

15 de agosto: Día no laborable con fines turísticos

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín

12 de octubre: Día de la Raza

21 de noviembre: Día no laborable con fines turísticos

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María

25 de diciembre: Navidad