En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el portavoz aseguró que el Gobierno de Javier Milei no rechaza el reclamo, que no habrá un operativo de seguridad especial ante la movilización y que está a favor de mejorar el financiamiento de las universidades.

"El Gobierno no está en contra del reclamo, en tal caso de lo que sí estamos en contra es de que el Congreso sancione leyes que no tengan una partida presupuestaria asignada, o sea que sean leyes que no puedan financiarse", indicó Adorni.

LLA no logró romper la unidad universitaria y el 2 de octubre habrá nueva marcha

El vocero de Milei remarcó que "el Gobierno está a favor de mejorar el financiamiento en las universidades" y profundizó: "Entendemos que ese lugar es la discusión del Presupuesto Nacional y no otro".

"Mientras el resultado del aumento presupuestario mantenga nuestro equilibrio fiscal, jamás vamos a tener ningún inconveniente con eso, por eso es que todos los legisladores deben fundamentar de dónde sacan el presupuesto para ejecutar los aumentos que proponen, que pueden ser válidos y genuinos, pero necesitamos conocer cuál es la partida que piensan recortar para pagar estos incrementos", aclaró.

El funcionario aseguró que "el Ministerio de Capital Humano hizo todos los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes y no docentes" y mencionó el incremento salarial ofrecido del 6,8% por sobre la inflación, el ancla de los salarios docentes a los de la administración pública y el aumento del 270% los gastos de funcionamiento.

"Los recursos se enviaron, lo que falta saber es en qué se usaron", expresó el portavoz y puntualizó: "En el caso de la UBA, el 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no fueron rendidos. Esta falta de control de gastos hace imprescindible que los mismos sean revisados".

Para respaldar la postura del Gobierno, el portavoz mencionó que del total de alumnos registrados de 2022, último dato conocido, hay 1.749.136 estudiantes, de los cuales "solo el 40,6% es alumno regular, el 20% tenía una materia aprobada o ninguna y hay un llamativo 38,4% de alumnos sobre los que no se tiene información".

"Entendemos que la universidad pública funciona desde hace décadas con severos problemas, y la intención efectiva es de mejorar al situación de las universidades públicas, la cual se viene agravando año tras año desde hace muchísimo tiempo", manifestó.

El Gobierno rechazó el reclamo de las universidades: "La marcha es política, no hay pobreza en esos sectores"

Adorni aclaró que "no es una situación que se vaya a resolver en meses, sino que va a llevar años de intenso trabajo" y agregó: "Estamos dispuestos a hacerlo. Por eso lo primero que hay que hacer es sentarse a discutir con el presupuesto sobre la mesa, analizar gasto por gasto y revertir esta situación".



"Del lado del gobierno siempre vamos a estar abiertos para discutir y para debatir la situación de las universidades, mejorar su presupuesto, mejorar su calidad y todo lo que haga falta para que la universidad pública tenga todo lo que tiene que tener", cerró.

Ante una consulta, el vocero reafirmó que continúa firme el veto a la ley de financiamiento educativo y aclaró que "no va a haber ningún operativo especial" para la marcha y agregó: "Entendemos que va a ser una movilización en paz, genuina y esperemos que no esté manchada, que sea un reclamo genuino y en paz".

Cierre de DECAHF

En la conferencia de prensa también se presentó el Secretario de Transporte de la Nación, Franco Moggeta, quien anunció el cierre de la empresa estatal Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), lo que implicó el despido de 1.388 empleados.

"Cumpliendo con el mandato que más del 55% de la gente le dio al presidente Javier Milei, y sus instrucciones en reducir el déficit y eliminar todos los gastos innecesarios, hemos tomado la determinación y hemos cumplido ya con cerrar DECAHF", sostuvo el funcionario.



Moggeta indicó que la empresa ferroviaria "no operaba trenes" y "tenía funciones duplicadas en las demás empresas". "Esto representa una baja en la planta de personal del Estado de 1388 puestos de trabajo, el Estado no va a tener que pagar esos sueldos e implica un ahorro de 42 mil millones de pesos al año", resaltó.



2609_trenes

"Durante la gestión del profesor (Alberto) Fernández, DECAHF ha demandado al tesoro nacional 180 millones de dólares, en un sistema ferroviario que hemos tenido que declarar en emergencia", consideró el funcionario y señaló que la empresa "se dedicaba a hacer obras públicas cuyas funciones no estaban en sus estatutos".



Entre las tareas realizadas por la empresa, Moggeta mencionó que estas "tenían que ver con puesta en valor de obras de arte en estaciones de trenes que ni siquiera operaban", por lo que estaban más vinculadas "con amigos de la política como algún intendente afín a la línea política del gobierno de turno".

"Hoy es un gran día porque estamos reduciendo el gasto, camino a reducir el déficit del Estado, por instrucción del presidente, eliminando gastos totalmente innecesarios para el Estado", concluyó luego de también mencionar el cierre del Instituto Argentino de Transporte.

Baja en los combustibles

Por otra parte, el vocero presidencial también celebró la reducción en los precios de los combustibles que se aplica a partir de este martes tras el recorte del 4% en naftas y 5% en gasoil aplicados por las refinerías por una caída de la cotización internacional del crudo Brent.



"Amanecimos con la nafta y el gasoil más baratos, es la primera vez que esto ocurre en 5 años", destacó Adorni y aclaró que "en el pasado la reducción de los precios internacionales no implicaba necesariamente que eso se viera reflejado en los precios del surtidor".

YPF anunció que bajará el precio de la nafta y el gasoil desde este martes 1 de octubre

Al respecto, indicó que "la baja del precio de los combustibles que se ve hoy en los surtidores es una consecuencia de la estabilidad de la economía argentina". "Nadie baja el precio en un contexto de inflación, por eso este fenómeno que parece nuevo es síntoma de vivir en un país normal", expresó.

"Después de años de decadencia, se terminó la Argentina del desabastecimiento de los precios ficticios por la intervención del Estado y de las medidas a contramano del mundo. El camino correcto, lo decimos siempre, es la libertad", concluyó el vocero.

AS/ff