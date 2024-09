Todas estas cosas que tenían regulaciones, el gobierno desregulo todo, veníamos de un gobierno que decía proteger, pero no protegía porque había gran corrupción, hoy tenemos casi un 50 % más de pobres en la Argentina y eso preocupa, a todos nos preocupa, este gobierno actual agarro un país en banca rota total, lo mismo nos pasó con Mauricio Macri en el 2015; el plan platita todo eso lo estamos pagando, todos los argentinos; es triste lo que está pasando en la Argentina, pero creo que vamos por buen camino, porque no están malgastando el dinero”

(ByN) Como hombre de campo opinó sobre el estado en que se encuentra la ganadería actualmente “la venta internacional la hemos perdido, hemos perdido mercado, pero se recupera, hay hambre y en el mundo hay guerra, la Argentina es una productora de alimentos. Los precios internacionales se han caído y mucho y eso está afectando demasiado al sector agropecuario, hay mucha más competencia, es un problema que tiene el campo que viene cinchando de desde hace mucho tiempo y este gobierno libero casi todo, se está liberando todo.”

Sobre el estado de la Agricultura dijo “también no está pasando nada fácil, los precios están caídos a nivel internacional, subieron los costos, el tipo de cambio (que esperemos que muy pronto tengamos un sólo tipo de cambio), pagamos un dólar para comprar los fertilizantes, los agro insumos y más los derechos de importación; por eso estamos pidiendo que los derechos de importación deben ser rápidos para sacarlos. Para poder vender más o menos bien”

Con respecto a los aumentos que se vienen sucediendo en luz, agua, gas, combustibles, expreso “son medidas antipáticas, pero, alguien las pagaba antes, todavía no se está cobrando lo que realmente cuesta producirlo”

Se refirió a la incorporación de Edgardo Kueider al gobierno nacional “el senador -(del PJ)- está colaborando con el gobierno nacional y con el gobierno de Frigerio, hay algunas cosas que le ha pedido el gobernador de Entre Ríos (Frigerio) como apoyar algunas leyes. Kueider está trabajando para la provincia, como alguna vez me tocó trabajar a mi con otro gobernador que no era del palo, yo acompañe las leyes que eran buenas para la provincia y trabajamos mucho con el gobernador Bordet, y Macri cuando asumió como gobernador en el 2015 no tenía para pagar sueldos, el otro gobernador no le dejo nada, y con (Mauricio) Macri le dimos una mano para que comience a pagar el medio aguinaldo, (era fines del 2015)”

Agrego De Angelis “estamos ante un cambio, de gobierno que esta con una gran crisis, que ha hecho un ajuste tremendo que lo reconoce y lo dice, que el ajuste por ejemplo con el tema de los jubilados el otro gobierno kirchnerista metió 5 millones de personas sin aportes, y ahora tiene que salir de ahí, de este gobierno. Cuando hablamos de la Universidades, yo siempre aposte a la educación y voy a seguir apostando, pero, hay que supervisar las universidades. No nos olvidemos que hay universidades que le dieron premio al presidente de Venezuela, a Budu, las libertades de expresión hicieron militancia política, este gobierno les va arreglar el salario a los docentes universitarios, pero primero tiene que haber plata, porque lo pagamos entre todos los argentinos”

Fuente: ByN