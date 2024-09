Comentaba la Senadora a ByN “estamos tratando de salir adelante, con varias complicaciones, pero estamos trabajando fuerte para eso”

Comento de sus actividades en el Departamento Concordia “es mucho lo que estamos haciendo, sin mucho presupuesto, pero se está haciendo, de a poco. Hay mucho trabajo en el Departamento, con los caminos, con las escuelas, que estaban bastante deterioradas, haciendo lo que podemos con lo poco que tenemos, es lo que encontramos”

Al referirse al estado de la provincia en general afirmo “encontramos una provincia destruida totalmente, cien por ciento, las escuelas 8 años sin mantenimiento, abandono total, se llueven, sin baños, no hay mobiliario, no hay agua, se hizo algo para comenzar las clases, pero al no tener el presupuesto que teníamos desde Buenos Aires, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos.”

AL analizar la senadora también el tema salud expreso “la salud es un desastre, producto de la desidia de los gobernantes anteriores, y el no hacer nada, se llevaron toda la guita de los presupuestos para las diferentes reparticiones, YO ME ANIMO A DECIRLO DELANTE DE CUALQUIERA: *se llevaron toda la plata de los presupuestos*, no hay para los caminos, no hay para remedios, no hay para las escuelas, los hospitales abandonados, es larga la lista”

ByN quiso saber ¿cuándo se verán los responsables caminar tras las rejas o desfilar por los tribunales? A lo que respondió Cielo “no me quiero meter en algo o hablar de la Justicia, pero sí sé que nuestro gobernador está haciendo lo posible en todo. Creo que se está investigando, pero realmente depende de la Justicia, no es tema enjuiciar del Gobernador, de los senadores, ni de los diputados”

También tuvo un punto aparte al referirse a la ciudad de Concordia “estamos acompañando, tratando de hacer lo mejor, a mí en lo personal me corresponde el Departamento, pero en cuanto a la ciudad desde la provincia estamos ayudando y apoyando al GRINGO (Intendente Azcue) en todo lo que podemos, tene mos muy buena relación.”

Fuente: ByN