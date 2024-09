14 de setiembre día del Boxeador

(ByN) En Plazoleta del Boxeador se llevó a cabo la reunión, donde se pudo apreciar y recordar a las importantes figuras que engalanan el boxeo Concordiense. Se vio entre los presentes a los boxeadores Yanina (la Panterita) Lescano; Santi “Piedrita” Basan; a Jorge “Picante” Bermúdez; a Leandro “Musculito” Blanc; Daniel Gomez (orteguita); Jonathan ”Tin Tin· Ruiz; a los entrenadores Fabian Alfredo Ruiz; Ramón Lescano, Hector Chiquito Cirollia

También se NOTO LA GRAN AUSENCIA DE LOS FIGURETES que siempre que hay una jornada deportiva van para las fotitos, y se ofenden si no les tomas una. Me refiero a los funcionarios municipales desde el intendente para abajo NADIE.

¿Hay que reconocer también el gran esfuerzo que hacen en los gimnasios para mantenerse abiertos sin la moneda del Estado, de paso LE RECUERDO AL INTENDENTE AZCUE EL PEDIDO QUE LE HICIERAMOS Y QUE SE COMPROMETIO CUANDO SE HIZO LA JORNADA NOCTURNA EN EL VICTOR OPEL…QUE LE PEDIMOS???? ..unos simples pares de guantes para los niños que comienzan a boxear, es lamentable que no se apoye a estos deportistas de todos los niveles y que tantas alegrías traen a Concordia. Señor Azcue han pasado siete (7) meses y nos mintió en la cara cuando corría el mes de febrero MENTIROSO. Talvez el mentir le hace sentirse bien.

Sergio Krunfli presidente Comisión Municipal de Boxeo, decía “hay que adaptarse a las reglas de hoy en día, pero no bajaremos los brazos, las ganas nos sobran. El boxeo siempre fue golpeado, nunca nos dieron lo que realmente le tiene que dar a este deporte que más alegrías le ha dado a Concordia, con todos los chicos que han salido campeones, no solo los profesionales y los amateurs, ByN Víctor Medina, representante de la Federación Entrerriana de Boxeo, Sind. Panaderos, quien apoya incondicional a este deporte. ”fecha importante para los boxeadores o a quienes aman a este deporte, este día es importante porque es la unión de todos los boxeadores, es el trabajo diario, es el reconocimiento del boxeador anónimo, porque los boxeadores pueden ser o no consagrados con un título pero hay miles y miles de boxeadores que no han podido llegar pero no por eso no han sido menos dignos, sino todo lo contrario, han levantado este deporte y lo han llevado a lo máximo, hoy podemos decir que es un milagro lo que hemos conseguido sin apoyos económicos de parte del Estado como debería ser, si comparamos lo que hemos conseguido campen entrerriano, argentino, sudamericano, olímpicos, y chicos que han salido a otros países a competir, es un milagro tener estos boxeadores y estas boxeadoras, que son reconocidos en todos lados y en esto están los técnicos que hacen de padres, de contenedores, hacen de hermanos de todo hacen por estos grandes del boxeo Concordiense ”ByN

Pablo Bovino, Concejal PJ “cuando recorro la provincia y comento que yo soy amante de este deporte todo el mundo reconoce los logros deportivos que se han obtenido aquí en nuestra ciudad, a pesar de que hoy nos cuesta mucho conseguir algo para apoyar económica mente a los que practican este deporte y los gimnasios.

Pablo Segovia Referee “a veces tenemos que ir gratis a un festival porque no hay dinero, pero igual nos subimos al ring, pero siempre llevamos la bandera del boxeo y hoy recordamos a los viejos boxeadores ellos si hicieron escuela.

Leandro Musculito Blanc comentaba “a mi el boxeo me ha dado muchas y alegrías y muchas tristeza, me ha formado como persona, y hoy soy la persona que soy gracias a los valores que me inculco mi entrenador, “Carita” González, obviamente mi familia, el boxeo me ha llevado a otro extremo y poder disfrutarlo de diferentes maneras, también demostrar lo que soy, estamos trabajando con la subsecretaria de Deportes (Ivana Perez) para abrir un gimnasio en mi barrio donde vivo”

