“Es importante tener en cuenta la urgencia en bajar el déficit de la Caja porque, en caso contrario, se convertirá en una situación inviable para las próximas gestiones de gobierno. Con un déficit del 41 % de las pasividades pagadas es un sistema al borde del colapso” manifestó.

En este sentido la diputada explicó que con las acciones encaradas por el gobierno provincial en estos meses logró sanear la Caja Previsional, evitando una crisis financiera durante el primer semestre del año. Algo que de no hacerse, generaría la pérdida de tres pilares para los entrerrianos, que la gestión está decidida a mantener: la Caja de Jubilaciones propia, el 82% móvil y la edad jubilatoria.

“Seguir extendiendo hacia adelante los problemas -como se venía haciendo en los últimos 30 años- no era una opción. Esto iba a tener consecuencias graves para la provincia porque, si bien los jubilados de la Caja son minoría en relación a los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), como la Caja es deficitaria estructuralmente desde hace muchísimo tiempo, el costo lo terminan pagando todos los ciudadanos; no sólo la gente que trabaja o que trabajó en el Estado, sino también la gente que no: el jubilado de ANSES, el comerciante, el emprendedor” manifestó Laner.

MEDIDAS TOMADAS POR EL EJECUTIVO PROVINCIAL

Dentro de las iniciativas encaradas para cumplir este objetivo pueden enumerarse: la derogación de las pensiones vitalicias para los gobernadores y vicegobernadores; la concreción de un plan de reordenamiento institucional, con controles y auditorías, gracias a lo cual se logró recuperar más de 600 millones de pesos; se evitó abonar jubilaciones que se pagaban dos veces; se tomó la decisión histórica de reclamar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación que paguen lo que le debe ANSES a nuestra provincia y que incluyan en el presupuesto todos los años los fondos que corresponden a la provincia; se implementó un aporte mensual a la Caja de los Ministerios de Salud y de Seguridad y Justicia, y del Consejo General de Educación, que son los estamentos más numerosos y deficitarios del sistema previsional; un incremento de tres puntos de alícuota de aportes patronales y contribuciones personales de los trabajadores activos del sector público; y una alícuota de tres puntos que aportan los beneficiarios de jubilaciones de regímenes especiales del Estado hasta cumplir con la edad jubilatoria.

“Con estas medidas, lo que se ha logrado es bajar el déficit prácticamente en 10 puntos. Por estos resultados celebro la decisión política del gobernador Rogelio Frigerio de no continuar postergando más la implementación de medidas a un sistema que estaba colapsado y que requería modificaciones para ser sostenible en el tiempo”

Sobre el Proyecto de Ley enviado a la Legislatura la diputada explicó que se busca un plan de acción con tres objetivos concretos: uno que tiene que ver con los recursos, otro con los gastos y otro con las normas. Quedando todo englobado en una normativa”. Incluyendo puntualmente una instancia de homologación con la Caja de los aumentos de sueldo sectoriales del Estado.