En diálogo con PERFIL, reveló que si es candidato a diputado nacional por este nuevo frente de "centro izquierda" y "social demócrata", va a romper con la Unión Cívica Radical.

Si bien se lanzaron rumores de que se trataría de un espacio a fin al gobernador Axel Kicillof, Alfonsín aclaró que hubo conversaciones con Unión por la Patria y que justamente se decidió "ir por separado" a pesar de tener hoy al mismo enemigo: el gobierno de Javier Milei. "Tenemos que aumentar los diputados opositores para frenar a un Presidente que dice que 'la Justicia Social es una aberración', que quiere arancelar las universidades y desfinanciar al Estado Nacional", manifestó.

Será un espacio "de centro-izquierda y social demócrata, que ponga límites a Milei", confirmó a este medio. "Será una propuesta para los que no quieren votar al PRO, radicalismo ni derecha pero reclaman una alternativa autónoma del peronismo", aclaró.

Ricardo Alfonsín: "No se le pueden dar facultades a quien no tiene conciencia de sus límites"

"Democracia en peligro" y sus críticas a Milei

En ese marco, deslizó que "por primera vez desde 1983 que la democracia argentina está en riesgo". "Hay una evolución autoritaria. De la democracia liberal republicana que por ejemplo destaca a la libertad de expresión, hacia una democracia 'iliberal', que tiene un pie en la autocracia y otro en la democracia. El Presidente le dice 'gusanos y ratas' a los adversarios".



Ricardo Alfonsín

No obstante, el ex embajador argentino en España de la gestión de Alberto Fernández consideró que no se puede hablar de un juicio político como cierto sector del peronismo legislativo empezó a instalar. "No creo en un juicio político por la proporción importante de la sociedad que mantiene esperanza. Aunque es mucho menos que lo que vienen diciendo. Me reúno con centros de jubilados, cámaras de comercio, universidades, sindicatos, y sobre el ánimo están más preocupados y más desesperanzados que antes. La paciencia no es infinita".

Sobre el gobierno de Fernández, reconoció que tanto esa gestión como la de Macri fueron responsables de la victoria de Milei.

¿Ruptura con el radicalismo?

Y en ese contexto advirtió que mientras inicia un proceso de recorridas por la provincia de Buenos Aires, si es candidato por este nuevo espacio romperá con el radicalismo: "Me voy a desafiliar para no comprometer a mis correligionarios y actuar con mayor libertad". También aprovechó para cuestionar duramente la línea del partido que hoy preside Martín Lousteau.

Leopoldo Moreau: "El radicalismo se dirige a la extinción"

"No encuentro razón para ver que haya cambios en el radicalismo que se unió a Juntos por el Cambio hace 10 años. No hay un balance que diga que lo que hicimos en el radicalismo fuera bueno para el país. No fue bueno para el partido tampoco, nunca más tuvimos un candidato a presidente. El último fui yo en 2011".

Consultado por los movimientos específicos de un sector radical como el de Lousteau y Facundo Manes, que a diferencia de otros diputados y senadores del espacio, no han acompañado la mayoría de las propuestas del Poder Ejecutivo, Alfonsín de todos modos se mostró pesimista con la UCR actual: "Ellos tienen que decidir si revisan la política de alianza pero no veo que eso tenga posibilidad. Nadie lo acompañó a Lousteau. De Loredo era alguien de Evolución (de Lousteau) y no lo acompañó, y es el presidente de la UCR. Han priorizado la división electoral del partido por sobre la programática. Es ganar elecciones para ellos, para mí hacer política es hacer programas radicales en sectores sociales".

Por eso es que dejó en claro que está todo dado para romper con el bloque que su padre, el expresidente Raúl Alfonsín, supo liderar. "Quiero mirar para adelante. Si el radicalismo estuviera dispuesto a revisar también, bueno, si se compromete enserio yo no tendría problema en seguir militando ahí adentro".



Alianza con Forja y Libres del Sur

La Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina que conduce Gustavo López, que viene del radicalismo de la diáspora pero su líder es radical, aunque no tiene todos radicales, será uno de los espacios que ya se sumaron a la iniciativa. Con Libres del Sur, cuyo líder Humberto Tumini es muy cercano a Alfonsín desde el momento en el que integraron el Frente UNEN. "Yo era candidato a diputado de la provincia y la recorrí con él", detalló Alfonsín.

El referente radical convocó al lanzamiento del espacio el próximo 29/8 a las 18h en Intendente Campos 1749, San Martín, provincia de Buenos Aires (Delegación San Martín de La Bancaria), con la presencia de Gustavo López de Forja y Silvia Saravia de Libres del Sur. Previamente, desde las 17h, recorrerán la peatonal de San Martín y dialogarán con comerciantes y vecinos.

