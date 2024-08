Para un ex diputado nacional, “hay que terminar con la maldita grieta que tanto nos viene persiguiendo”

tres ex presi

En este contexto, este medio se comunicó con el ex diputado nacional, Jorge Enríquez, quien habló de la necesidad de terminar con la grieta que hay en Argentina en cuanto a temas políticos.

“Muchas de las políticas que está implementando el Gobierno de Javier Milei fueron políticas que comenzamos a implementar nosotros cuando fuimos gobierno en el año 2015”, comentó Jorge Enriquez. “No podemos menos que compartir el hecho de buscar el equilibrio fiscal, combatir la inflación, disminuir la presión tributaria, generar un marco de seguridad jurídica para proveer inversiones”, agregó.

La importancia de la seguridad jurídica para la credibilidad de un país

Posteriormente, Enríquez planteó: “Hay diferencias en cuanto a los modos, si no se respeta la calidad institucional, esas reformas van a ser absolutamente efímeras porque estamos dañando la confianza o la seguridad jurídica”. Luego, manifestó que, “los países, para que puedan avanzar, necesitan que las instituciones sean lo suficientemente sólidas para que los cambios de gobierno no impliquen un cambio del rumbo de la política económica”.

Cuáles son los hechos que alejan las inversiones de un país

“Si estamos todo el día insultando al órgano legislativo, hablando de que la justicia es una casta, hablando de que el parlamento es una casta y que son degenerados fiscales, eso no es una buena señal hacia la gente que quiere invertir en el país”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Lo que hay que buscar es un consenso, la democracia no es eliminar diferencias sino armonizar contradicciones”.

Por otro lado, el ex diputado nacional señaló: “Tenemos que terminar con esta maldita grieta que tanto nos viene persiguiendo y en lugar de terminar con esa grieta, suturar esa diferencia que podemos tener, armonizar las contradicciones y no eliminar las diferencias, profundizamos cada vez más esa grieta”.

“La verdadera debilidad del Presidente es que no sabe dialogar y lo único que tiene siempre en la mente es el excel, que las cuentas cierren y, muchas veces, eso no es posible hacerlo de una manera tan abrupta”, expresó Enríquez. Para finalizar, dijo que, “hay que ir con políticas de shock, pero que esas políticas de shock no signifique que haya 7 millones de jubilados que estén postrados”.