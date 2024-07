El Magistrado por estas horas analiza preguntarle al Tribunal Oral Número 7 si ya hizo algún análisis caligráfico sobre los escritos o tiene pensado hacerlo.

Se trata de un expediente que tramita de manera diferenciada a la causa principal que se encuentra en instancia de juicio pero sin fecha de inicio. Por estas horas el Magistrado Federal analiza llevar adelante lo dispuesto por el Camarista Pablo Bertuzzi quien en su voto le encomendó certificar “si en el marco de la causa el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 7 ya dispuso la realización de esta pericia respecto de la documentación original, o si se encuentra próxima a realizarse”.

Esta semana Bertuzzi y sus pares de sala, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens dispusieron la falta de mérito para sobreseer o procesar a Jorge Bacigalupo acusado de encubrimiento agravado. Si bien coincidieron en su fallo el análisis de la de la situación procesal del ex policía que presuntamente borro y tachó varios nombres de los cuadernos, los dos primeros jueces apuntaron a que los resultados de la pericia oficial no son concluyentes pues se hicieron sobre fotocopias que no permiten reconocer entre otras cosas, profundidad de trazos, por su parte Llorens, sostuvo que si los cuadernos fueron enmendados o no corresponde al tribunal que investigue eso en instancia de juicio.

El expediente principal de los escritos de Centeno está en poder del Tribunal Oral Número 7 desde finales de 2019 tras la instrucción del juez Claudio Bonadio. La reciente decisión de la cámara ocurre a dos años que el propio TOF 7 se negara a entregar los cuadernos originales por entender que podía afectar la producción de prueba en aquel momento. En agosto de 2023 dos de los jueces le exigieron a Martinez de Giorgi “abstenerse a invadir su órbita” tras considerar que su investigación es parte de la estrategia defensa de Loson. El tercer juez le pidió inhibirse de seguir interviniendo en esa causa y remitir las actuaciones al tribunal.

Sin embargo Martinez de Giorgi avanzó ordenando una pericia oficial sobre el material que tenía, las fotocopias que por mayoría la Cámara descartó. El procedimiento que ahora evalúa sería consultar al TOF 7 si dispuso de un peritaje sobre los cuadernos que están en sus manos o si lo van a hacer y en función de eso ver si puede avanzar con su investigación contrastando con los resultados de la pericia oficial y la dispuesta por Loson.

“El problema es que esta causa nació al revés” le comentó a PERFIL una calificada fuente conocedora de las dos causas. “Debería haber nacido como extracción de testimonio por parte del Tribunal Oral para que se investigue si hubo una falsificación en los cuadernos”, agregó la misma fuente. Pero para que eso ocurra debería haberse dado en una sentencia de un juicio y que el tribunal haya llegado a la conclusión de que los cuadernos fueron adulterados tras la sustanciación del debate.

Los bienes de Daniel Muñoz. En otro tramo de la causa cuadernos donde se investiga el patrimonio del fallecido exsecretario presidencial Daniel Muñoz por lavado de dinero, el fiscal ante la Cámara Federal Porteña, Jose Luis Agüero Iturbe dictaminó que la justicia debe decomisar los terrenos que tenía en las Islas Británicas de Turks y Caicos a través de testaferros.



La opinión del fiscal se da luego que la Unidad de Información Financiera en su rol de querellante le exigiera al juez Julian Ercolini la confiscación de los bienes para el recupero de activos provenientes de actos de corrupción y ejecutar las directrices del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Ercolini rechazó las intenciones de la UIF de hacerse del inmueble donde el ex secretario de Nestor Kirchner y su esposa Carolina Pochetti tenían planeado erigir un emprendimiento hotelero, sin embargo el organismo recurrió la decisión del juez y ahora la cámara federal porteña quedó en condiciones de elevar su decisión luego que días atrás se realizó la audiencia de apelación participó Mariano Ezeiza, director de Litigios Legales de la Unidad de Información Financiera.