En la décimo tercera sesión ordinaria, tuvo lugar el uso de la Banca del Pueblo dando lugar a la petición realizada por la Cooperativa Eléctrica de Concordia. Se aprobó por unanimidad el Proyecto de Ordenanza “Nuevo Esquema Tarifario con boleto integrado gratuito del Servicio de Transporte Urbano de Pasajeros. “Modifíquese el Artículo 1° de la Ordenanza Nº 37.302, quedando las tarifas acordadas conforme los siguientes cuadros tarifarios que se adjuntan, para todos los servicios del Transporte Urbano de Pasajeros de la ciudad de Concordia, el cual se aplicará a partir de la promulgación de la presente norma”.

CATEGORÍA



TARIFA

1º Sección/ Tarifa Plana

$ 600,00.-

2º Sección (Tarifa plana + 20%)

$ 720,00.-

3º Sección (Tarifa plana + 40%)

$ 840,00.-

4º Sección (Tarifa plana + 100%)

$ 1200,00.-

Nocturno (Tarifa plana + 40%)

$ 840,00.-

Boleto integrado



1° Pasaje (Tarifa Plana)

$ 600,00.-

2° Pasaje dentro de la misma Sección durante una ventana temporal de 50 minutos

100% Descuento

2° Pasaje en el resto de los casos

45% Descuento

Menores de 3 años

SIN COSTO

Discapacitados

SIN COSTO



Certificados INCUCAI

SIN COSTO

Escolar

$ 240,00.-

Secundario /Universitario

$ 300,00.-



Por esta Ordenanza se replica el cuadro tarifario actual, pero si lo que hace es subdividir el segundo pasaje en el boleto combinado. Es importante destacar que la primera sesión es muy abarcativa y por ejemplo un pasajero de barrio Nebel podrá combinar (comprendido en la ventana temporal de 50 minutos) un boleto con colectivo de otra línea y llegar a Villa Zorraquín, explicó el concejal Sastre.

Magdalena Reta de Urquiza sobre lo expuesto por la Cooperativa Eléctrica de Concordia en uso de la Banca del Pueblo expresó, “lo que expusieron es poder comprar en forma directa la energía a la CTM y creo que es lo que está sucediendo porque la energía viene de ahí y se compra al sistema interconectado nacional. Salto Grande es lo que más cerca que tenemos. Pero, lo que quisieron expresar es que quieren comprar al precio que la CTM vende al sistema interconectado nacional y que sabemos que es uno de los precios más bajos porque las hidroeléctricas tienen un costo de producción más bajo que las centrales térmicas o las nucleares, pronunció.

La sesión dio comienzo con el izamiento de la insignia patria siendo convocados por la presidencia los concejales(MC)Dr. Marcelo Spinelli y Dr. Guillermo Satalía Méndez.

Autorizar a la CTM la comercialización directa de la energía

A continuación, se dio paso al uso de la Banca del Pueblo para escuchar el planteo de las autoridades de la Cooperativa Eléctrica, Dr. Marcelo Spinelli y Cr. Martín Santana presidente y vicepresidente respectivamente. Al respecto luego de un breve repaso sobre el significado y la producción de energía que genera la represa de Salto Grande y, el costo final con todos sus componentes que Concordia y la región abona por la misma mensualmente por el consumo plantearon que, “Salto Grande aporta el 3% aproximadamente de la energía total del país y alcanzaría para cubrir la energía necesaria para la provincia de Entre Ríos”. Por lo tanto, tomando la idea propuesta por el gobierno nacional a través de la Secretaría de Energía, compramos la energía en forma directa a las generadoras y en esta libertad de mercado elegimos comprarle a Salto Grande para lo cual solicitamos se autorice al mismo tiempo a la Comisión Técnica Mixta a la comercialización de la energía que produce para que podamos avanzar en un camino de la compra directa. La compra directa va a redundar en un costo de la energía que se va a traducir en facturas de luz más baratas para los concordienses, posibilitando un mayor desarrollo industrial, comercial y laboral. Y debería “ser ésta una causa colectiva señalando esta instancia y a este Concejo Deliberante una oportunidad para liderar este proyecto en beneficio de la comunidad”, concluyeron.

“No queremos dar un mensaje equivocado”

A continuación, en uso de la palabra expuso el concejal Felipe Sastre para plantear su disidencia con el Dr. Marcelo Spinelli, “a mí me pasa algo diferente a él que se ha vuelto liberal y yo peronista” porque hay que destacar que si hay un gran logro que ha tenido la primera presidencia de J.D. Perón en el año 1948 fue la conformación del sistema interconectado nacional que le permitió salir a todo el país de un esquema donde cada ciudad tenía su propia usina y generación, pasando a conformar un sistema propio de países que cuentan con vastas extensiones, donde toda la generación aporta a un sistema único y ofertas, donde las distintas jurisdicciones pasan a formar parte de una demanda centralizada. “De repente nos encontramos en el siglo XXI conformando un esquema que va más allá de esta centralización o coordinación donde se suman fuentes de energía renovable que también aportarían a la oferta, pero desde actores que pueden ser familias de Concordia que coloquen paneles solares y a través de las redes de generación distribuida aporten a esa oferta. Frente a esa situación, “no termino de comprender cómo Concordia podría desconectarse del sistema interconectado y empezar a comprarle energía directamente a Salto Grande”, “esto me genera muchas dudas”. ¿Qué pasa si baja la producción de energía como se proveería la ciudad? ¿Qué pasa si Salto Grande produce en exceso ya que no se puede almacenar?, entonces, si le estaría vendiendo directamente a Concordia y se desconectará del sistema, “hay muchos grises”. Pero es algo que el Concejo Deliberante no puede contestar porque no es nuestra esfera de competencia, ahora si quieren que sea una manifestación política como el cartel que exhiben en este recinto (No al tarifazo de Milei), lamento decirle que no estamos para eso, nuestra función no es darles un mensaje populista, generar expectativas en la sociedad, porque el Concejo Deliberante no tiene la potestad de solucionar esto. Y, porque la represa de Salto Grande tampoco pertenece a la Municipalidad o a la provincia de Entre Ríos es un organismo internacional de conformación mixta entre Argentina y Uruguay. En cuestiones como estas podemos dar un mensaje equivocado y agregó, “la represa de Salto Grande es tan concordiense como paranaense, como de vecinos de Gualeguaychú, Villaguay u otras ciudades porque en su momento fue financiada con dinero de todos los argentinos como se ha hecho con otras obras y hay una política nacional que viene desde hace muchos años que es de apostar a las fuentes de generación de energía que beneficie a todos los argentinos por igual. “Me encanta la historia de la represa, pero a Salto Grande no la hizo la Municipalidad de Concordia”, concluyó Sastre.

A su turno el concejal Mauricio Rey planteó si existe la posibilidad fáctica de llevar a la práctica la propuesta planteada por la Cooperativa Eléctrica y en el aspecto jurídico, si no colisiona con la normativa vigente, concretamente Santana respondió que, “si colisiona con la normativa vigente y sí, hay que modificar la norma y por supuesto no es tarea de este Concejo, ni de las Cámaras provinciales, tiene que empezar por Nación”. Y respecto a la posibilidad de tomar energía de Salto Grande la respuesta es sí, de hecho, la ciudad está conectada en la actualidad a ello, lo que sucede es que el sistema está integrado y muchas generadoras incorporan la energía a distintos costos, pero si habría que, comprarla técnicamente podríamos hacerlo porque es la energía que hoy usamos, dijo el Cr. Martín Santana.

Luego del cuarto intermedio y continuando con la tarea legislativa se dio tratamiento a los expedientes del Departamento Ejecutivo de los cuales 4 pasaron al Concejo en Comisión y uno fue aprobado sobre tablas. Los expedientes de Particulares y Otros Organismos pasaron a las distintas comisiones. Los expedientes de los Señores Concejales, mocionado por el concejal Sastre se apiolan los expedientes N° 28.075 y 28.079 asimismo el expediente N° 28.082 moción solicitada por la concejal Fuscado fueron tratados sobre tablas, pasando los cuatro restantes a las comisiones respectivas. De los Despachos en Comisión tres fueron aprobados sobre tablas, Expedientes N° 28.059, 28.058 y 28.057, el resto pasan a formar parte del Orden del Día de la próxima sesión ordinaria.

Seguidamente se aprobaron los siguientes Proyectos de Resolución:

- Declarar de Interés Municipal el Congreso Internacional de Educación Física, Salud y Tiempo Libre que llevará a cabo el ISEF. Aprobado por unanimidad.

- Declarar de Interés Municipal y Deportivo la segunda fecha del “Campeonato Sudamericano de Natación en Aguas Abiertas Frías 2024”. Aprobado por unanimidad.

- Expresar el acompañamiento a las gestiones que se encuentra llevando a cabo el Intendente de Concordia Francisco Azcué tendiente al mejoramiento del Transporte Público de Pasajeros de nuestra ciudad enmarcado en un plan de movilidad urbano, moderno, eficiente sustentable y saludable y con mayor accesibilidad propendiendo a una consecución de una tarifa más equitativa para los concordienses, en especial al petitorio elevado a las autoridades nacionales junto a otros pares de distintos ciudades del país, buscando la realización plena del federalismo mediante un aporte directo al sistema del transporte de pasajeros de las provincias. Aprobado por 11 votos y 2 votos negativos de LLA.

- Declarar de Interés Municipal Educativo y Cultural la 8va. “Feria Internacional de Ambiente Ecociencia Concordia” y “Jornadas Internacionales de Ambiente” con la presencia de expositores de gran trayectoria académica y científica a realizarse los días 5, 6 y 7 de junio en el CCC. Aprobado por unanimidad

- Convocase a la conformación de una Comisión Reformadora del Código de Procedimiento Administrativo integrada por representantes del Concejo Deliberante, Poder Ejecutivo Municipal, Juzgado de Faltas, Colegio de Profesionales, Universidades y las instituciones intermedias de nuestra ciudad. Su reglamentación se instrumentará por medio del Concejo en Comisión. Aprobado por unanimidad

- Declarar de Interés Municipal la 3ra edición del certamen “Soul Dance” con la presencia de más de 60 academias a nivel nacional a realizarse los días 1° y 2 de junio.

Homenajes

Satalía Méndez, en el marco de las acciones llevadas a cabo ante la creciente del Río Uruguay hizo un reconocimiento a las autoridades locales y distintas instituciones por la gran labor realizada y, de igual forma por la colecta nacional realizada por el club Chacarita Juniors junto a TyC Sports (alimentos y ropa) para los afectados y entregados por la Fundación Conased a Gruta de Lourdes que dirige el párroco Daniel Petelín. La edil Claudia Villalba se manifestó en igual sentido y abogó por la pronta restitución de fondos de Nación para atender la cuestión alimentaria que brinda a diario el comedor de la zona sur, institución que el 21 de mayo cumplió 80 años desde su creación, aportó el concejal Emmanuel Godoy.

Eliana Lagraña, en nombre del bloque JxER, homenajeó al glorioso Ejército Argentino al cumplirse el 29 de mayo, 214 años de su creación, por su valor y servicio a la Patria. De igual modo sumó su homenaje el concejal Javier Aguilar.