ME QUEDO CON LA BUENA GENTE.

Me quedo con la gente de cara descubierta, con la que mira a los ojos, con la que sabe escuchar y con la que comprende...

Me quedo con la gente que te valora, te cuida y te protege...

Me quedo con la gente que te tiene siempre presente.

Me quedo con la gente que honra el tiempo, con la que te dedica tiempo, con la que llega a tiempo...

Me quedo con la gente que ama la vida, con la que ama y celebra la naturaleza; con esa gente linda que no se cree superior a ninguna otra especie en la tierra.

Me quedo con la gente que ama a los perros, con quienes le hablan, con quienes los cuidan, con quienes le dan el lugar de amor que no tienen...

Me quedo con la gente buena: La gente que mira a los ojos y te dice la verdad aunque que duela; la gente que se sienta a tu lado y acompaña tu silencio; la gente que te busca, te llama, te quiere, te ama y te incluye en sus sueños.

Me quedo con la gente que vale la pena, la alegría y la vida, tener siempre en los afectos...

Autor: Yamil Sebastián Canelo