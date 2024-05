El conflicto con Milei divide a la oposición de derecha española antes de las elecciones europeas y Pedro Sánchez se frota las manos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez,Eduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID.- La crisis diplomática entre la Argentina y España, profundizada por las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la esposa de su par español, Pedro Sánc hez, abrió una grieta en la derecha española después de que los líderes del Partido Popular (PP) y Vox tomaran posturas opuestas. Los cruces entre los dos principales partidos de la oposición española tienen como telón de fondo las elecciones europeas del próximo 9 de junio y pueden terminar beneficiando a Sánchez, que necesita un triunfo para foralecer su liderazgo.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, reivindicó este lunes la moderación de su partido frente a la “escalada verbal” del presidente Milei y el presidente del Gobierno español, una forma de hacer política que en su opinión no conduce a “ninguna parte”.



En un acto en el Espacio Jorge Juan en Madrid para presentar los ejes del programa electoral de los comicios europeos, Feijóo recordó que el gobierno de Sánchez empezó hace dos semanas “insinuando” un “consumo de sustancias” por parte del presidente de Argentina y ahora Milei llamó “corrupta” a la mujer del presidente del gobierno español.

Creo en la ética, en la moderación y en el diálogo sereno. En lo que estamos viendo en las últimas semanas no creo ni creeré jamás.

Esta escalada verbal entre los Gobiernos de España y Argentina no conduce a ninguna parte y a mí no me representa, en ningún caso. pic.twitter.com/ANfbwEEGZH

— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) May 20, 2024

“Esta escalada verbal no conduce a ninguna parte y a mí, desde luego, no me representa, en ningún caso. Porque lo que ha hecho el señor Milei es solo una muestra de lo que el gobierno hace todos los días contra todo el mundo que no piensa igual que ellos, con el máximo respeto”, resaltó Feijóo.



En este sentido, el presidente del PP afirmó que el jefe del Ejecutivo español “no está para dar lecciones de diplomacia, teniendo en cuenta que su gobierno empezó todo esto haciendo exactamente lo mismo que hoy denuncia, con una sobreactuación, por cierto, absolutamente impropia”.

Antes de Feijóo se había pronunciado el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, que recriminó a Milei por haber “insultado” a Begoña, Gómez, la esposa de Sánchez, y aseguró que se trata de una “intromisión en política nacional”.

“El presidente electo de Argentina no puede o no debe en su primer viaje a España venir sin saludar al Rey, sin saludar al Gobierno, sin saludar al Parlamento, y entrar en un acto político de un partido y remover la política nacional española”, manifestó.

No obstante, resaltó que “la mujer de Pedro Sánchez no es un asunto de Estado” y, por lo tanto, los políticos deben llevar estas cosas “con la dignidad” que puedan, asumiendo que la política consiste en enfrentarse.

“Convertir a la mujer de Pedro Sánchez en la razón de una posible ruptura de las relaciones diplomáticas entre España y Argentina, es exagerar muchísimo”, exclamó, insistiendo en “la cantidad de argentinos y argentinas que viven en España” y al revés, así como “las empresas españolas que trabajan” en ese país.

A su entender, “no se merecen que sus situaciones se vean comprometidas por el honor o por el sentido del honor que tiene Pedro Sánchez hacia su mujer”.

Críticas de Vox

Quien no tardó en apuntar contra las declaraciones del líder del PP fue Santiago Abascal, presidente del partido de extrema derecha Vox, que acusó a los populares de seguir “la política internacional que les marcan los socialistas”.

Con esta gente es imposible. No entienden o no quieren entender nada.

Siguen con la política internacional que les marcan los socialistas. Por eso critican a todos los aliados de VOX, (desde Trump hasta Orban, de Meloni a @JMilei)

Por eso se han quedado sin socios… https://t.co/43jkd1klRt

— Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) May 20, 2024

“Con esta gente es imposible. No entienden o no quieren entender nada. Siguen con la política internacional que les marcan los socialistas. Por eso critican a todos los aliados de Vox, (desde Trump hasta [Viktor] Orban, de [Giorgia] Meloni a Javier Milei”, publicó en su cuenta de X.

“Por eso se han quedado sin socios internacionales, excepto el PSOE que es con quien gobiernan en Bruselas. ¡Hay que hacer todo lo contrario! Buscar todas las alianzas internacionales posibles para denunciar al autócrata socialista y a su gobierno”, agregó Abascal.

Tras las polémicas declaraciones de Javier Milei en el evento Europa Viva24, organizado por Vox, Sánchez, líder del PSOE, exigió las disculpas del su homólogo argentino y aseguró en un discurso público que “defender a las instituciones españolas de los insultos y difamaciones de mandatarios extranjeros no entiende de peros”.

“Más allá de la ideología, está la educación y el patriotismo”, zanjó, en un guiño a la reacción de los partidos de derecha españoles.



El presidente del Gobierno, Pedro SánchezEduardo Parra - Europa Press - Eduardo Parra - Europa Press

Como telón de fondo están las elecciones europeas del próximo 9 de julio, en las que España se jugará 61 parlamentarios de los 720 que integran la Eurocámara, la mayor bancada de diputados en el Parlamento.

La más reciente batalla discursiva entre el PP y Vox podría favorecer la posición del PSOE en estas elecciones, que viene manteniendo su segundo puesto por detrás de los populares tras su reivindicación en las elecciones catalanas, según un sondeo de El País.

Sánchez ahora parece estar apostando a una polarización con Vox, para que parte de los votos más duros del PP se fuguen a ese partido de extrema derecha, y el PSOE termine en primer lugar. Si bien son elecciones europeas, su resultado suele ser interpretado en clave local.

“Sánchez pone la diplomacia al servicio de intereses políticos, de la promoción del catalán al conflicto con Milei”, sintentizó el diario El Mundo en un análisis que publicó sobre el conflicto.

La estimación directa de votos en las elecciones europeas posicionan primero al PP con un 33,5% de intención de voto y 23 diputados, seguido de cerca por el PSOE con el 30,1% y 20 asientos. Vox sería por primera vez la tercera fuerza con el 12,6% (8 escaños), un apoyo que Abascal espera que de “un impulso extraordinario” tras su evento del fin de semana con la presencia de “buenos amigos” como los jefes de estado de Italia, Hungría y Argentina.

Agencias AFP, AP y diario El País