El ex senador nacional Augusto Alasino afirmó que la victoria de Frigerio fue la derrota de Bordet. Reprochó el mal manejo del exgobernador, lo tildó de 'mediocre' y lo comparó con Busti y Urribarri. Opinó sobre la proyección del PJ provincial.

"A nivel provincial, la victoria de Frigerio fue la derrota de Bordet, porque manejó muy mal la situación desde todo punto de vista", afirmó Alasino al analizar las últimas elecciones, al sitio Debate Abierto.

Además, comparó al último mandatario provincial peronista con otros dos ex gobernadores del PJ. "En cambio (Jorge) Busti era muy astuto, Urribarri audazmente se mete y hasta la presidencia casi llega", remarcó.

"Bordet carece de ideología, un tipo rutinario, es un mediocre, vació al peronismo, acá perdió el Peronismo en Concordia, nos va a resultar difícil reconstruir el Peronismo, hay muchos chicos que necesitarían algunos conceptos del Peronismo pero no sé si lo comprenden”, fustigó Alasino.

No hay figura de consenso

El ex legislador peronista también analizó la actualidad del PJ provincial y aseveró que “no hay una figura que sea de consenso, no veo una persona ni el trabajo de sentimiento solidario, de grupo, que todos trabajen para que uno llegue".

"Hay algunos muchachos pero no veo ninguno con proyección"

Y sentenció: "Hay algunos muchachos pero no veo ninguno con proyección, está Guillermo Michel, que fue funcionario de Massa, es el contestatario de Frigerio, pero no lo veo bien, hay que buscar gente nueva, algún compañeros con ideas, el Peronismo está en una situación complicada”.