(ByN)Concordia siempre se destacó en muchas cosas desde su fundación, la que aún hoy se disputan las fechas entre unos y otros, según “les caliente el sol” o se interpretan los documentos fundacionales.

Por estos lares pasaron los Jesuitas, Manuel Belgrano, Giuseppe Garibaldi, Urquiza, y muchos otros ilustres personajes que dio la historia de nuestra región.

En una época, muy lejana o no tanto, esta hermosa ciudad de Concordia supo ser la “Perla de la Mesopotamia”, el polo económico de la costa del Rio Uruguay, (lado argentino), aquí convergían todas las economías de esta región del país, una muestra de ello fue la construcción de la represa de Salto Grande, OBRA INCONCLUSA AÚN y poseer un aeropuerto construido por iniciativa de los jóvenes de la época.

Esta ciudad y su departamento, han dado muchos funcionarios, de primer nivel, desde siempre. Pero en los últimos 40 gloriosos años de la democracia, dio tres hombres que llegaron a gobernadores por nada más ni nada menos que 28 años. También desde aquí han salido muchos legisladores nacionales y provinciales quienes ocuparon lugares muy privilegiados, algunos pocos se han destacado por obras y logros traídos a la región; otros mejor ni recordarlos.

Pero lo cierto de todo esto es que, los que, vivimos en esta hermosa ciudad tenemos miles de padecimientos; entre ellos Impuestos y Tasas casi impagables para algunos, la energía eléctrica a pesar de ser producida a pocos km se nos cobra el doble o triple por el mismo consumo de lo que abonan en el departamento Paraná y las ciudades que dependen de ENERSA. Si pedimos explicaciones nos salen con detalles técnicos inentendibles para los “torpes” como nosotros.

Los que han tenido y tienen la posibilidad de gobernarnos, nada han hecho para que los morosos paguen los impuestos que deben pagar en tiempo y forma. Por el contrario, reciben como premio hermosas moratorias y los TORPES que pagamos al día, que no nos atrasamos ni un segundo (porque si nos atrasamos un instante nos cobran recargos por torpes) recibimos como premio el mal trato en las elevadas facturas de luz, agua, automotores, inmobiliario, tasas municipales, etc. Etc. Y ni hablar si somos proveedores del Estado, que paga cuando el funcioneta se acuerda o tiene ganas, (o tienes que poner las COIMAS para que se “agilicen los pagos”, ejemplo como en los hospitales) pero con el precio fijado muchos meses atrás sin actualizar.

Hoy muchos entrerrianos y argentinos están hartos de todo esto y están llamando a la rebelión fiscal, o sea el no pago puntual, cansados de alimentar coimeros, corruptos, vagos, ñoquis de todos los colores políticos y sociales, que encima se presentan como castos y puros, se sienten lejos de la corrupción, jajajajaja LA CORRUPCION ES EL OTRO, etc.

Los entrerrianos estamos cansados de ver que el dinero de los impuestos que abonamos no regresan al pueblo, en salud, viviendas, educación, obras viales, si vemos que van a parar a hermosas casas lujosas, autos de alta gama, barcos/lanchas y demás bienestar de los ricos y famosos que evaden todo lo que pueden.

Y como si eso fuese poco las calles y las rutas (algunas recién inauguradas otras aún no), están destruidas y no hay responsables; no sólo hay pobreza HAY MISERIA en Concordia, se habían contabilizad más de ciento veinte comedores comunitarios y nos preguntamos ¿¿¿dónde quedó aquella ciudad de Concordia que era muy prospera y pujante???