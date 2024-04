Han pasado varios gobiernos del mismo color político y con una oposición que no existió, nada ha cambiado, al contrario, cada vez más impunidad y eso da que pensar a quienes transitan los diferentes caminos y calles de la provincia de Entre Ríos.

Los famosos caminos de la producción de los “OLIGARCAS” (son los trabajan la tierra para que puedan disfrutar los de “las castas”), son cada vez más intransitables, puentes rotos, caminos que son una verdadera odisea transitarlos no sólo para sacar lo producido en el campo sino para trasladarse de una ciudad o de una chacra a otra. Y ni hablar cuando lluve y es de noche.

Desde los diferentes gobiernos de “los privilegiados” que dilapidaron los dineros que eran para la salud, educación y obras públicas; se preocuparon por hacer la vista gorda y también engordar sus bolsillos, pero nada para el pueblo que cada vez hundían más en la pobreza y la ignorancia. Esos a los que les eran carcomidos los oídos y quemadas las neuronas que sólo atinaban aplaudir para seguir gozando de míseros privilegios, de los mal llamados “planes trabajar” y etc, sólo les enseñaron a mendigar, a pedir subsidios no reintegrables y de los que nunca se les controlo que hacían con ellos. Pero de trabajar a cambio de los subsidios ni ahí.

Hoy transitar por cualquier ruta provincial es toda una odisea, y ni hablar de no romper algún amortiguador, cubierta, sufrir accidente, pero no nos referimos a una Ruta en especial sino a todas.

Lo que “no entienden” (el común de los entrerrianos) es como los funcionarios que decían trabajar para el bienestar del pueblo, contrataban a las mismas empresas en las ciudades a lo largo y a lo ancho de la provincia para que hicieran rutas, calles y avenidas, las que hoy están destruidas, poseadas, onduladas, como si hicieran mil años que las construyeran y que se vino la guerra de las galaxias y las bombardearon. Basta con recordar que el “maravilloso” presidente Alberto Fernández inauguro no hace mucho tiempo un tramo de la Ruta Prov. 18 desde la RN14 hasta San salvador, la que han reparado, emparchado y remendado cada diez o veinte metros. Siendo esta Ruta 18 un verdadero monumento a la corrupción e impunidad.

Realmente los funcionarios de alto nivel (que han pasado) no tienen vergüenza de regresar a sus ciudades de origen y sin que se le mueva un pelo ni sonrojarse, pero también llama la atención al común de los ciudadanos, que no haya ningún hombre/mujer que habite los Tribunales que no sea corrupto. ¿Sera que no viajan o no salen de sus hermosos y cómodos escritorios? ¿O Son ciegos y sordos como la estatua de la justicia? ¿Que no ven ni escuchan la realidad o están bien “ENSOBRADOS” o tienen la colita muy sucia y deben favores? NINGUNO ACTUA DE OFICIO. Pero para actuar por sonseras ahí están al pie del cañón para justificar sus jugosos sueldos y privilegios.

Para nombrar algunas de las vías que deberían ser transitables: RUTA 14 (mencionamos sólo desde Concordia a Chajarí); la Ruta 18 (que comenzara a construirse como autovía desde la RN 14 a Paraná, hace más de 11 años y no se sabe cuándo estará terminada). Esta Ruta 18 desde la RN 14 hasta Jubileo, Kosovo es un poroto, y ni hablar de las rutas provinciales 39, 20, 32,12, 6,22 por mencionar algunas.

Ahhh pero los ex privilegiados se enojan por que hoy se agrando la indigencia, la pobreza, la inflación, que tres de cada diez niños no comen, que los jóvenes entrerrianos en su inmensa mayoría no saben cuál es la capital de su provincia, que no pueden multiplicar ni restar sin una calculadora o celular. Son los mismos privilegiados que ayer contrataban a las muy conocidas empresas para que hagan asfalto en las ciudades y las rutas, viven en suntuosas casas bien custodiadas con alarmas y vigías, hacían ostentaciones de sus poderíos económicos, descorchaban champagne, tenían hermosas y variadas bebidas de las mejores en sus bodegas, las que mostraban orgullosos a sus visitantes y a los hermosos gatos (de dos piernas) en verdaderos palacios a orillas del lago de Salto Grande o barrios privados.

Ahhh nos olvidábamos de mencionar que todo esto (la indigencia, la pobreza, la inflación, que tres de cada diez niños no comen, etc) es culpa de los desagradecidos que votaron a Miley y que este en su locura mediática en cuatro meses es el “Lucifer Argentino” que sólo se preocupa por las monedas y en destruir el bienestar que dejaron los FABULOSOS en el país.

¿También nos preguntamos NADIE SE HARA CARGO DE NADA, ¿este desastre es culpa de los que votaron a Milei?,¿los FABULOSOS no tienen ninguna responsabilidad? ¿Los muchachos y chicas de la oposición tampoco son responsables?? ¿Los legisladores de los diferentes Partidos Políticos nunca transitaron las calles y rutas de la provincia? ¿Nunca vieron o sintieron hablar de lo deterioradas que estaban? ¿nunca se les ocurrió pedir informes o mirar los contratos de obras? ¿En qué mundo o estratosfera vivieron estos años o son parte de la gran corrupción e impunidad ???

Fuente: ByN