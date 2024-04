Fernando Burlando fue noticia esta semana cuando, por Infobae, la comunidad judicial se enteró que lo tendrían entre los suyos durante un tiempo. La sorpresa de que el mediático penalista representará a Sergio Urribarri fue primicia, incluso, para quienes venían acompañando en la defensa al ex gobernador. Ese mismo lunes, Raúl Barrandeguy, renunció a la representación del ex mandatario. Lo hizo en una audiencia en la que no tenía que hablar. Se esperaba la palabra de Leopoldo Lambruschini, que representa a José Humberto Flores en el juicio que se está sustanciando por el pago de coimas y que involucra al empresario paraguayo, Diego Armando Cardona Herreros.

Burlando fijó domicilio en calle Victoria 3, donde tiene su estudio José Velázquez, abogado de Pedro Báez. Pero la aparición del mediático tiene un antecedente en estas pampas. El 1° de febrero la familia de Berenice Gonzálvez, la jóven de 23 años que murió de un paro cardiorrespiratorio luego de haber sido violada, anunció que el penalista será su querellante. El 1° de marzo asumió esa representación.

A esa causa llegó a instancias de Rogelio Frigerio que -posiblemente- vio en el caso una posible caja de resonancia que afecte su imagen. Como si hubiese leído el manual de Jorge Busti cuando designó a un abogado conocido como Julio Federik a la familia de la desaparecida Fernanda Aguirre, el Gobernador apeló a una figura de impacto.

Frigerio conoce a Burlando de otros tiempos. Para este asunto particular lo recibió en Buenos Aires, en la Casa de Entre Ríos. Las gestiones quedaron en manos de Bruno Cerangelli, un colaborador del mandatario, oriundo de Buenos Aires, y que no integra la estructura del Estado aunque participa en cuestiones de gestión y política. En este caso, el joven Cerangelli que viene de desempeñarse como funcionario de Horacio Rodríguez Larreta y luego del ministerio del Interior de Frigerio, es amigo de una hija de Burlando.

La causa de Bernice no tiene trabas. Las pruebas son elocuentes y todo indica que la culpabilidad es de Daniel Castañeda. Para suerte de varios no se abrió el celular del imputado, que era un dealer del pueblo. No vaya a ser que aparezcan consumidores vip.

Volvamos a la causa Urribarri. Por el volumen de la misma, habría que ver cuánto tiempo tiene Burlando para interiorizarse. Pero además sólo resta conocer un voto que debe definir si se abre o no la queja. Mientras tanto – reconocen en el entorno del ex mandatario- el penalista se abocará a lo que mejor sabe hacer: prensa. En medios locales – a los que no les costó nada contactarlo- contó que uno de sus objetivos es poner de relieve la “persecución política” y una violación de pactos internacionales y arbitrariedades.

Adelantó, además, la posibilidad de ir al Jurado de Enjuiciamiento y se metió en la crítica con medios de comunicación y periodistas.