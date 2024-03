Nos comentaba Dobler “El lugar esta vez fue en Larroque, provincia de Entre Ríos, es el Sexto Encuentro Teatral, organizado por Nazareno Molina, quien fue el Coordinador;( vale recordar que un año sólo fue que se suspendió por la pandemia), pero, se retomó nuevamente, es un lugar maravilloso porque es un lugar de encentro de acercamiento, donde los hacedores del teatro, tanto de la provincia (participaron de Gualeguaychú y nosotros Chajarí / Concordia), en el caso nuestro es una obra de Pablo Alvarelo cuyo nombre “Angélica” (Zamba Romántica con Alienígenas), de la que tengo el honor de dirigir” ByN

Siguió comentando Cesar “Esta obra maravillosa que tengo la suerte de dirigir con dos actores maravillosos uno de ellos es Juan Terruzi y el otro Ricardo Urdini, ambos de Chajarí, es más, el Grupo de Teatro “2VO2” de la ciudad de Chajarí me convocan para hacer la dirección así que estuvimos trabajando ensayando en Concordia y en Chajarí íbamos y veníamos para los ensayos y ahora a la brevedad estaremos un nuevo espectáculo, que, es un espectáculo infantil pensado también para trabajar en las escuelas e instituciones. Tuve la suerte de escribirlo yo y trabajarlo con los chicos y que van a estar actuando los dos actores… a mí me va a tocar dirigir ese espectáculo, pronto vamos a tener el nombre porque todavía no lo tenemos al nombre cerrado, que tiene que ver con la siesta (porque) son dos niños que se quedan a jugar en la casa a la siesta y a través de la imaginación comienzan a jugar y vincularse, tiene también canciones”.

También con Cesar dialogamos sobre la otra puesta en escena, la de la vida real y de la cotidiana del actor/director, la económica porque la “sentimental” sabemos que es redituable porque uno hace lo que le gusta y nos decía a ByN “mira, hay formas de hacer que sea redituable, en el caso particular de la obra nuestra “Angélica” estamos tratando de que por lo menos se autosustent; hay algo muy importante para que esto sea sustentable que es el acompañamiento del Estado. Nosotros contamos gracias a Dios con el apoyo de la municipalidad de Chajarí que nos está apoyando con algo en lo económico, con espacios donde ensayamos, algo en los traslados, porque todo tiene un costo. ¿Entones es redituable? Si.!!! . si uno lo hace intensamente, si puede serlo, pero siempre se termina necesitando del apoyo del Estado para que esto sea más viable”

En cuanto a la concurrencia y el interés del público por ver obras de teatro el director/actor Dobler afirmo “va el público, el público va, en el caso particular de esta jornada de teatro en Larroque. Es un evento que la ciudad de Larroque lo está esperando así que participo mucho las salas estuvieron llenas durante todas las jornadas del encuentro, en que se presentaron once obras de teatro de las cuales tuve la suerte de ver diez, una sola me perdí, la verdad que había de Sgo, del Estero, Mendoza, Bs As, Córdoba, Tucumán, de Misiones y las nuestras de Entre RIOS. LA GENTE ACOMPAÑA, LA GENTE VA, lo que hay que tener son propuestas nobles y generarse el público, para tener un público y llevar la propuesta artística de uno.”

Con respeto a la actividad teatral en la Ciudad de Concordia sostuvo “lo que sucede que aquí no hay una sala municipal donde realizar las actividades, está cerrada -(Teatro Auditórium)- y eso hace que sea complejo a la hora de montar un espectáculo porque todo tiene su costo. Entonces no contar con una sala propia, entonces, es una cuestión que te limita”

Para cerrar Cesar Dobler nos dejo lo siguiente “me encantaría que vuelva a realizarse algún festival de teatro aquí en la ciudad de Concordia, la actividad teatral necesita mucho del acompañamiento del Estado para que eso se pueda concretar, para un encuentro de teatro necesitas alojamiento, comida, soporte técnico, lugar donde hacerlo y un gran material humano para coordinar, todo esto lo cual no es nada fácil y demanda un gran esfuerzo”

Fuente: ByN