Amiela Mendelovich Visnevetzky. La nueva Reina de los Inmigrantes es de la Colectividad Judía.

El cetro mayor fue para la Señorita Amiela Mendelovich Visnevetzky, representante de la Colectividad Judía de Concordia, quien fue coronada por la reina saliente Jazmín Busto Famularo, acompañada por la presidente de Inmigrantes Unidos de Concordia, Sra. Yamile Latour junto al presidente de CODESAL el Sr. Eduardo Cristina.

La flamante Soberana estará acompañada por sus Princesas, Mises y Anfitriona electas:

-REINA: Amiela Mendelovich Visnevetzky, quien representó a la Colectividad Judía.

-VICE REINA: Camila Sofía Rodríguez Willatt, quien representó a la Colectividad Española.

-1° PRINCESA: Oriana María Agostina Fernández Nogueira, de la Colectividad Brasilera.

-2° PRINCESA: Zoe Naiara Schvint Tarabini, de la Colectividad Alemana.

-3° PRINCESA: Aldana Geraldine Romeau Meza, de la Colectividad Francesa.

-MISS ELEGANCIA: Mailén Briceño Daleve, de la Colectividad Suiza.

-MISS SIMPATIA: Nicole Agustina Rolón Besel, de la Colectividad Vasca.

-ANFITRIONA: Ana Abril Rodríguez Bogado, perteneciente a la Agrupación Alas de Mi Patria.

El jurado que tuvo la difícil tarea de llevar adelante dicha elección estuvo conformado por: Sandra Fracalossi, Romina Quevedo, Celia Pérez, Mauci Reissenweber, Joaquín Meyer y Fabian Rivero, todos baja la coordinación de la Sub Comisión de Reinas de Inmigrantes Unidos de Concordia.