En muchas oportunidades obstaculizado por el sector opositor en el Concejo, llevando a que la planta de Tratamiento de Residuos Sólidos no se viable y no obtenga beneficios para la ciudad, que fue lo que el Ejecutivo Municipal siempre manifestó, lograr con la venta, recursos para el mantenimiento de la planta, para el personal y como siempre manifestó el Intendente Ricardo Bravo, no es en beneficio del Gobierno Municipal, es en beneficio de todos los Federaenses por el impacto ambiental que esto conlleva.

El Presidente Municipal Ricardo Bravo, propone una apertura al diálogo, haciendo partícipe a ambos Bloque del Concejo Deliberante en temas importantes para la ciudad y de interés para la comunidad, logrando resultados positivos, como es el caso de esta Ordenanza puntualmente.

El Concejo Deliberante entendió el mensaje del Ejecutivo, donde manifestaba que el verdadero objetivo de la venta de residuos recuperados, es poner operativa a la planta donde los trabajadores realizan el recupero de los residuos, por ello ambos bloques con espíritu de ser parte de procesos que beneficien a todos los Federaenses por unanimidad le aprobaron al Ejecutivo Municipal la comercialización de los Residuos Sólidos Urbanos.

El Ejecutivo deberá llevar un proceso de comercialización de residuos Sólidos Urbanos susceptibles de valor económico separados y clasificados en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de propiedad municipal, que actualmente se encuentran en depósito, facultándolo para el logro de ese objetivo a un procedimiento excepcional de venta al mejor oferente, previo cotejo de precio, siendo responsabilidad del adquirente todos los costos y riegos de carga, transporte y traslado del producto.

Los recursos que se obtengan deberán ser depositados en una cuenta especial con destino a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos de acuerdo a un plan de trabajo y obra presentado por el encargado y refrendado por el Ejecutivo, así de esta manera optimizar el funcionamiento, equipamiento y mejoras de los insumos necesarios para lograr los objetivos propuestos".