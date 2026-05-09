Habrá cuarentena obligatoria en el Hospital Gómez Ulla de Madrid para los españoles del MV Hondius

Sanidad y las CC.AA. consensúan el protocolo sanitario del hantavirus y el procedimiento para cuando estos desembarquen: irán directamente desde el barco a la pista del aeropuerto de Tenerife Sur, por grupos de nacionalidades y sin contacto alguno con residentes aunque sean asintomáticos.

La secretaria general de Protección Civil, Virginia Barcones, y el secretario de Estado, Javier Padilla Bernáldez, han comunicado en rueda de prensa que no existen, por el momento, más pasajeros con síntomas del brote de hantavirus Andes (ANDV) a bordo del MV Hondius, más allá de los afectados: dos fallecidos y cuatro sintomáticos ya evacuados, uno de ellos en la UCI.

La ministra de Sanidad y el equipo del Centro de Control de Emergencias Sanitarias han mantenido una reunión virtual a las 12:30 con los 14 ciudadanos españoles dentro del transatlántico, que se encuentra a una o dos jornadas de distancia del puerto de Granadilla de Abona, en la costa sudeste de la isla de Tenerife donde fondearán.

Padilla ha apuntado que, aunque se trabaja con distintos escenarios, lo más probable es que ningún otro tripulante vaya a ser un caso positivo de hantavirus. "Por el seguimiento que estamos haciendo, en caso de que alguien desarrollase síntomas, lo conoceríamos con adelanto y no tras el desembarco", ha añadido.

El crucero, ha dicho Barcones, prosigue su ruta a buena velocidad y podría llegar antes de lo previsto. Esta ha sumarizado cómo se efectuará la evacuación a tierra de la tripulación, compuesta por 144 personas tras las evacuaciones de los enfermos. Los pasajeros asintomáticos bajarán en zodiacs a suelo canario y lo harán siempre por grupos de nacionalidades, pero solamente cuando sus respectivos aviones, que les trasladarán a sus países de orígen, estén listos para el embarque en el cercano aeropuerto de Tenerife Sur.

Estos, además, no podrán desplazarse a ningún otro lugar de la isla: serán conducidos directamente del barco a su avión (que será medicalizado en caso de que alguien más dé positivo en las próximas horas, el escenario más improbable) mediante autobuses fletados con este fin. Los vehículos los conducirán a la misma pista del aeródromo, sin pasar por las terminales de pasajeros, para que aborden sus aviones.

"No hay ninguna posibilidad de interacción con la población civil", ha reiterado Barcones en dos ocasiones. "Solo van a acercarse los intervinientes autorizados para ello, que van a seguir los estándares más exigentes de protección para garantizar la seguridad".

Los responsables se han reunido así mismo con el Ministerio de Defensa para coordinar los trabajos del operativo designado en el aeropuerto sureño de la isla para trasladar a los ciudadanos españoles hasta la Comunidad de Madrid, hacia un destino de aterrizaje todavía no especificado pero que bien podría tratarse de la base militar de Torrejón de Ardoz, empleada habitualmente por este Ministerio para las repatriaciones de civiles.

Por el momento ya hay cuatro países europeos dipuestos a poner medios para trasladar a sus nacionales desde la isla (Grecia, Francia, Países Bajos), mientras que Bélgica, Irlanda, Alemania y Suecia han aceptado acogerles pero afirman que no disponen de medios, según Barcones, por lo que el Mecanismo Europeo de Protección Civil (UCPM) -activado por España el miércoles- pondrá a disposición los aviones correspondientes.

Fuera del entorno comunitario, Turquía, Estados Unidos y Reino Unido también han mostrado su voluntad de fletar aviación para expatriar a sus connancionales, mientras que con el resto de países se empleará igualmente al UCPM o a la aviación neerlandesa.

La secretaria general ha especificado que es Países Bajos, lugar de procedencia del MV Hondius, quien decidirá a continuación cuando y hacia qué destino neerlandés desplazarlo una vez se concluya el operativo sanitario y policial en el puerto de Granadina. De 61 miembros de la tripulación (uno de ellos español), la operadora ha confirmado que solamente 30 de ellos son indispensables, y que el barco podría seguir su curso con ellos.

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@euronewses Con al menos 3 muertos hasta la fecha, así fue como el capitán del MV Hondius con el brote de hantavirus anunció la muerte del primer pasajero. Se activa la protección de la UE por el hantavirus en el buque que partió de Argentina y va en camino a Tenerife (España). #hantavirus #Canarias #Argentina ♬ sonido original - Euronews en español

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El protocolo a seguir en caso de que aparezcan nuevos pacientes

La Comisión de Salud Pública, con la aprobación unánime de todas las Comunidades Autónomas, ha establecido un procedimiento de actuación: tanto si persisten sin síntomas como si alguno da positivo, todos serán trasladados al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en el distrito madrileño de Carabanchel.

Todas las personas consideradas contactos -aquellas que permanecieron en el barco entre el 1 de abril y el 10 de mayo o que estuvieran en contacto con un caso confirmado- deberán someterse a una cuarentena obligatoria en dicho centro. Desde su entrada no se cruzarán con otros pacientes y estarán en una planta específica para ellos atendida por la Unidad de Aislamiento de Alto Nivel.

Además de establecer la definición de caso sospechoso o positivo, se ha pautado que los sospechosos serán aislados en una habitación, donde se les realizará una PCR tanto al inicio de la hipotética estancia y otra siete días después, y que estas serán enviada al Centro Nacional de Microbiología para su correspondiente análisis. Si la prueba saliese negativa pero el paciente mostrarse síntomas compatibles, se realizará otra de confirmación 24 e incluso 48 horas después si persistiesen.

Padilla ha confirmado que este protocolo ya ha sido aplicado a la paciente que se encuentra ingresada en el hospital general de Alicante por tener síntomas compatibles con el hantavirus tras compartir un vuelo con una pasajera del crucero, que falleció posteriormente. Según la Consellería valenciana de Sanidad, a esta mujer se le va a trasladar, como medida preventiva y siguiendo el protocolo que ha aprobado este viernes Sanidad, a una habitación diseñada para contener patógenos peligrosos, con presión de aire interior menor a la exterior.