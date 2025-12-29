PREGONANDO PREGONANDO

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE FIN DE AÑO

Desde la Dirección de Recolección de Residuos de la Municipalidad de Concordia se informa cómo funcionará el servicio durante los días 31 de diciembre y 1 de enero de 2026.

ConcordiaHace 2 horaspregonandopregonando

Se solicita a la comunidad en general respetar el cronograma y colaborar de esta manera con el correcto funcionamiento del servicio y mantenimiento de la higiene urbana.

 

31 de diciembre

Servicio normal en turno mañana (mañana y media mañana)

Sin servicio en el turno tarde

Sin servicio en el turno noche.

 

1 de enero de 2026

Guardia Sanitaria (recorridos esenciales).

Te puede interesar
jjj simonetti

Simonetti “el empleador va a despedir al empleado viejo para tomar uno mucho más joven y por menos salario"

ByN
Concordia24 de diciembre de 2025

En dialogo exclusivo con Juan José Simonetti, secretario general del Centro Empleados de Comercio de Concordia, comentaba sobre la actual situación que esta pasando el comercio y los empleados en general “nosotros estamos viviendo la misma situación que está viviendo el país, estamos inmersos en una crisis muy grande, la economía argentina no funciona, ...

cementerio 1 nuevo

CITACIÓN DEL CEMENTERIO NUEVO MUNICIPAL

pregonando
Concordia22 de diciembre de 2025

Desde el Cementerio Nuevo Municipal se comunica que todos los familiares de los fallecidos que se encuentran en el sector de sepultura/tierra del LOTE 2 – HILERA 31, que deberán presentarse en la oficina ubicada en calle Feliciano y Las Heras, de lunes a viernes de 07:00 a 12:30 horas.

Lo más visto
universidad austral

Con reforma fiscal en agenda y dólar por inflación, el campo perfila un récord histórico en maíz temprano

Marcela Troncatti Castillo
campo22 de diciembre de 2025

Mientras el Banco Central avanza hacia un esquema cambiario atado a la inflación y el Gobierno impulsa una reforma fiscal con incentivos para el agro, Argentina comienza a perfilar una producción récord de maíz temprano. El contexto macroeconómico local se combina con mercados internacionales debilitados y una oferta agrícola abundante, según el análisis de Dante Romano, profesor e investigador de la Universidad Austral.