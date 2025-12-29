RECOLECCIÓN DE RESIDUOS DURANTE FIN DE AÑO

Lo más visto

Con reforma fiscal en agenda y dólar por inflación, el campo perfila un récord histórico en maíz temprano Marcela Troncatti Castillo campo 22 de diciembre de 2025 Mientras el Banco Central avanza hacia un esquema cambiario atado a la inflación y el Gobierno impulsa una reforma fiscal con incentivos para el agro, Argentina comienza a perfilar una producción récord de maíz temprano. El contexto macroeconómico local se combina con mercados internacionales debilitados y una oferta agrícola abundante, según el análisis de Dante Romano, profesor e investigador de la Universidad Austral.