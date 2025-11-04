La reputación corporativa es prioridad, pero la medición y la sustentabilidad siguen rezagadas

El estudio, que reúne información de más de 100 empresas que operan en distintos sectores del país, muestra que la reputación corporativa se consolida como el eje central de la gestión comunicacional, aunque persisten brechas en la medición, la sustentabilidad y la integración de inteligencia artificial a las estrategias.

Principales hallazgos

87% de las empresas cuenta con un plan de comunicación digital corporativa, pero solo 44% utiliza métricas específicas para evaluar su desempeño en medios.

65% de las compañías incluye la comunicación de acciones de sustentabilidad en su plan estratégico, aunque solo 18% realiza acciones sistemáticas de engagement interno sobre estos temas.

68% posee una matriz de issues management con plan de acción, pero apenas 32% cuenta con un comité de crisis reputacional.

74% realiza seguimiento parlamentario, aunque 64% no mide ni comunica los resultados de su gestión con gobierno.

71% tiene mapa de stakeholders actualizado, aunque solo 11% desarrolla estrategias de patrocinios o partnerships.

En materia de reputación, 47% de las empresas figura en rankings nacionales, y 39% monitorea la reputación de su marca una vez al año o menos.

Solo 23% gestiona la presencia del CEO o alta dirección en redes sociales.

En comunicación interna, 73% participa en programas de capacitación y 48% monitorea rankings de gestión interna.

TOP 10 | Empresas líderes en gestión de la comunicación

Schneider Electric

Novo Nordisk Argentina

BBVA

Genneia

Natura

Novartis

Edelman

Tenaris Argentina

Danone Argentina

Banco Galicia

Una herramienta con historia y propósito

KCI surgió en 2017 como una iniciativa de AmCham Argentina, su comunidad de directores de Comunicación y la Universidad Austral, con el propósito de crear un espacio de reflexión, investigación e intercambio de buenas prácticas sobre comunicación corporativa y asuntos públicos.

Desde entonces, el proyecto se consolidó como una referencia para medir la madurez comunicacional de las organizaciones en dimensiones clave como: medios, crisis, asuntos públicos, relaciones institucionales, marca, sustentabilidad, comunicación interna e inteligencia artificial.