La reputación corporativa es prioridad, pero la medición y la sustentabilidad siguen rezagadas

Por Cortes de Energía Eléctrica la Cooperativa INFORMA
Anoche (03/11/2025), minutos antes de las 24.00 hs, se produjo una interrupción en el suministro de energía que afectó a un sector del barrio de La Bianca.
Buenos Aires, noviembre de 2025 – AmCham Argentina (la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en el país) y la Escuela de Posgrados en Comunicación (EPC) de la Universidad Austral presentaron los Resultados 2025 de Key Communication Indicators (KCI), la herramienta de diagnóstico y medición de la performance de comunicación corporativa que ambas instituciones cocrean desde 2017.
El estudio, que reúne información de más de 100 empresas que operan en distintos sectores del país, muestra que la reputación corporativa se consolida como el eje central de la gestión comunicacional, aunque persisten brechas en la medición, la sustentabilidad y la integración de inteligencia artificial a las estrategias.
Principales hallazgos
87% de las empresas cuenta con un plan de comunicación digital corporativa, pero solo 44% utiliza métricas específicas para evaluar su desempeño en medios.
65% de las compañías incluye la comunicación de acciones de sustentabilidad en su plan estratégico, aunque solo 18% realiza acciones sistemáticas de engagement interno sobre estos temas.
68% posee una matriz de issues management con plan de acción, pero apenas 32% cuenta con un comité de crisis reputacional.
74% realiza seguimiento parlamentario, aunque 64% no mide ni comunica los resultados de su gestión con gobierno.
71% tiene mapa de stakeholders actualizado, aunque solo 11% desarrolla estrategias de patrocinios o partnerships.
En materia de reputación, 47% de las empresas figura en rankings nacionales, y 39% monitorea la reputación de su marca una vez al año o menos.
Solo 23% gestiona la presencia del CEO o alta dirección en redes sociales.
En comunicación interna, 73% participa en programas de capacitación y 48% monitorea rankings de gestión interna.
TOP 10 | Empresas líderes en gestión de la comunicación
Schneider Electric
Novo Nordisk Argentina
BBVA
Genneia
Natura
Novartis
Edelman
Tenaris Argentina
Danone Argentina
Banco Galicia
Una herramienta con historia y propósito
KCI surgió en 2017 como una iniciativa de AmCham Argentina, su comunidad de directores de Comunicación y la Universidad Austral, con el propósito de crear un espacio de reflexión, investigación e intercambio de buenas prácticas sobre comunicación corporativa y asuntos públicos.
Desde entonces, el proyecto se consolidó como una referencia para medir la madurez comunicacional de las organizaciones en dimensiones clave como: medios, crisis, asuntos públicos, relaciones institucionales, marca, sustentabilidad, comunicación interna e inteligencia artificial.
La llegada de Diego Santilli al Ministerio del Interior despierta expectativas en el PRO por su experiencia, pero no garantiza un acercamiento real entre Mauricio Macri y La Libertad Avanza, cuyos vínculos siguen siendo complejos y en plena redefinición.
Crecieron un 132%; lo atribuyen al descenso en las tasas de vacunación. La enfermedad causó cinco fallecimientos en menores de dos años y puede haber cientos de casos sin diagnosticar
Victoria Villarruel, vice Pte.de la Nación: "Mis felicitaciones al Lic. Gustavo lck, y a todo su equipo" Victoria Villarruel, vice Pte.de la Nación: "Mis felicitaciones al Lic. Gustavo lck, y a todo su equipo"
El gobierno de la provincia de Santa Fe tomó una medida drástica e inédita para intentar salvar el recurso ictícola del Paraná. Suspendió por un año calendario “toda actividad de acopio de pescado con destino a la exportación” que provenga de la captura silvestre en sus aguas.
La actriz posó con un audaz conjunto de baño de tres piezas que comparte un llamativo patrón geométrico en tonos tierra, completando el look con gafas de sol.
El30 de octubre, en el salón de la Corporación de Desarrollo de Salto Grande (CODESAL), ubicado en el cuarto piso del Centro Cívico, se realizó la conferencia de prensa de presentación oficial de la 32ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante.
Juanita Tinelli está en el centro de los medios de comunicación tras conocerse la noticia de que denunció amenazas de muerte y recibió un botón antipánico.
La conductora confesó al aire que involucró a un actor en su disputa con Estefi Berardi.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, recomienda a la comunidad la importancia de verificar el estado de los productos alimenticios antes de su compra, ...
La Cámara de Apelaciones de Azul condenó a los responsables de un incendio en Tandil a pagar la reforestación.
En esta primera rueda, el mercado de granos local exhibió un pulso comercial alineado al cierre de la semana anterior.
Los sindicatos que defienden a los empleados del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) celebraron el jueves como una victoria que el Consejo Directivo de la institución, integrado por el gobierno, las universidades y las entidades del agro, haya puesto un nuevo freno al avance del ajuste sobre el organismo e incluso despedido a los cuatro delegados enviados por Juan Pazo a hacerlo.
