 No es oro: descubren bajo un volcán el mayor yacimiento de un valioso metal valuado en 480.000 millones de dólares

Un reciente hallazgo científico reveló que Estados Unidos tiene bajo un supervolcán una de las mayores reservas de litio del mundo. El mineral es está localizado en la Caldera de McDermitt, una formación volcánica situada entre Nevada y Oregón.

Su impacto en la industria sería colosal, ya que su valor estimado alcanza los u$s 480 millones y podría cambiar para siempre su relación comercial con China.



La reserva de litio más grande del mundo le pertenece a Estados Unidos

La investigación científica publicada en Science Advances explicó que la zona de mayor concentración de litio está en Thacker Pass, dentro de la Caldera de McDermitt.



Se estima que el yacimiento contiene cerca de 120 millones de toneladas de litio con una concentración de hasta 2,4% arcilla illita, sumamente por encima del promedio mundial que es de 0,4%.

Los análisis indican dos fases claves en la concentración del recurso. La primera cuando el lago lixivió vidrio volcánico, lo que generó arcillas esmectitas cargadas de magnesio. Posteriormente, hace unos 16,3 millones de años, la combinación de fluidos termales con minerales habría transformado la arcilla en illita.

La importancia del hallazgo en el comercio internacional

El descubrimiento del yacimiento podría cambiar las reglas de juego del comercio internacional. El litio es un mineral clave para la creación de tecnologías modernas como baterías recargables, para autos, celulares, baterías portátiles y otros sistemas de energía.

En la misma línea, es una pieza clave para la transición a las energías renovables, una tendencia que cada vez se consolida más entre las potencias mundiales.

Su explotación por parte de Estados Unidos reduciría su dependencia de las importaciones provenientes de China, Bolivia y Chile. La posibilidad de extraerlo de forma directa de las arcillas abarataría los costos y redefiniría las rutas comerciales.





