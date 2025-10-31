 No es oro: descubren bajo un volcán el mayor yacimiento de un valioso metal valuado en 480.000 millones de dólares

pregonandoArgentina29/10/2025
Se concretó el primer movimiento importante en el Congreso tas las elecciones del pasado domingo.
José O Couceiro
Entre Rios
29/10/2025
El triunfo de la lista del oficialismo provincial, pergeñada por las conveniencias de la Gestión Frigerio, alcanzó un holgado 52% de votos favorables, que dicho sea de paso, ocasionó una tormenta de proporciones en el justicialismo entrerriano, con reproches y acusaciones, entre los candidatos y las autoridades partidarias.
“Hay una campaña sobre esto que no tiene ningún asidero, es una locura, es una forma de petardear”, dijo Francos
Se trata de mandatarios provinciales ligados a la ex presidenta Cristina Kirchner