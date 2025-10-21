CITACIÓN DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

a Satalía Juan Pedro y otros, propietario del inmueble ubicado en calles Avenida Independencia, Las Palmeras y Laprida, Manzana Nº5931, Parcela Nº1, Partida Municipal Nº36318 y/o responsable del mismo por trámites de su interés.

También cita a Tamaño Nanio Yanina Andrea, propietario/a del inmueble ubicado en calle Boulevard Ayuí (O) entre Próspero Bovino y vías férreas, Manzana Nº26, Parcela Nº8, Partida Municipal Nº34349 y/o responsable del mismo por trámites de su interés.

Por información o consulta, se pueden dirigir a las oficinas de la Dirección de Saneamiento Ambiental, ubicada en Avenida Gerardo Yoya Nº76, 1er piso (Terminal de Ómnibus), en el horario de 7 a 13 horas.