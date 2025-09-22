ECU 2025… Sofia y Facundo son los nuevos Reyes de los Estudiantes de Concordia 2025.

El cetro mayor fue para Sofia Stele, representante de la Escuela San Roque González y Facundo Paulozzi, representante del Colegio San José, quienes serán los que representarán a los estudiantes en el periodo 2025/2026.

Los respectivos atributos fueron entregados en manos de los Reyes salientes, Agustina Camino e Ian Arakelian.

Los flamantes reyes, virreyes, príncipes y mises son:

Reina: Sofia Stele – Escuela San Roque González.

Rey: Facundo Paulozzi – Colegio San José.

Vise Reina: Josefina Gorsky – Colegio Principito.

Vise Rey: Thiago Giacomini – Presos-Mitre.

1ra. Princesa: Clara Lower – Colegio Capuchinos.

1er. Príncipe: Francisco Trinidad – Esc. San Roque González.

2da. Princesa: Rocío Delaloye – Esc. Agrotécnica N°24.

2do. Príncipe: Álvaro Dri – NEA Siglo XXI.

3ra. Princesa: Analuz Bazarelli – Esc. Bachillerato Artístico.

3er. Príncipe: Bautista Ferreira – Colegio Itatí.

Miss Elegancia: Naiara De León – Esc. Jorge Luis Borges.

Míster Elegancia: Tiago Benítez – Esc. Esteban Zorraquin.

Miss Simpatía: Morena Lechini – Colegio Itatí.

Míster Simpatía: Hugo Farias – Esc. Juana Azurduy.

El jurado que tuvo la difícil tarea de llevar adelante dicha elección estuvo conformado por: Verónica Kindernetch, Carolina Arce, Marisel Capovilla, Fabián Rivero y Omar Domínguez.