En una nueva vulneración del acuerdo de alto el fuego pactado desde noviembre del año pasado, un ataque israelí con un avión no tripulado en el sur de Líbano ha matado al menos a cinco personas, entre ellas tres niños, según el Ministerio de Sanidad libanés. En el ataque también han resultado heridas otras dos como mínimo, entre ellas la madre de la familia atacada.
ECU 2025… Sofia y Facundo son los nuevos Reyes de los Estudiantes de Concordia 2025.
En la madrugada de este lunes 22 de septiembre, se vivió la gran noche de finalización de esta edición 2025 de la Fiesta de los Estudiantes de Concordia, como ya es una tradición en las instalaciones del Club Ferrocarril, donde se conoció y se corono a los nuevos Soberanos del Estudiantado de nuestra ciudad.Curiosidades22/09/2025 Prensa ECU 2025.
El cetro mayor fue para Sofia Stele, representante de la Escuela San Roque González y Facundo Paulozzi, representante del Colegio San José, quienes serán los que representarán a los estudiantes en el periodo 2025/2026.
Los respectivos atributos fueron entregados en manos de los Reyes salientes, Agustina Camino e Ian Arakelian.
Los flamantes reyes, virreyes, príncipes y mises son:
Reina: Sofia Stele – Escuela San Roque González.
Rey: Facundo Paulozzi – Colegio San José.
Vise Reina: Josefina Gorsky – Colegio Principito.
Vise Rey: Thiago Giacomini – Presos-Mitre.
1ra. Princesa: Clara Lower – Colegio Capuchinos.
1er. Príncipe: Francisco Trinidad – Esc. San Roque González.
2da. Princesa: Rocío Delaloye – Esc. Agrotécnica N°24.
2do. Príncipe: Álvaro Dri – NEA Siglo XXI.
3ra. Princesa: Analuz Bazarelli – Esc. Bachillerato Artístico.
3er. Príncipe: Bautista Ferreira – Colegio Itatí.
Miss Elegancia: Naiara De León – Esc. Jorge Luis Borges.
Míster Elegancia: Tiago Benítez – Esc. Esteban Zorraquin.
Miss Simpatía: Morena Lechini – Colegio Itatí.
Míster Simpatía: Hugo Farias – Esc. Juana Azurduy.
El jurado que tuvo la difícil tarea de llevar adelante dicha elección estuvo conformado por: Verónica Kindernetch, Carolina Arce, Marisel Capovilla, Fabián Rivero y Omar Domínguez.
La Policia de Entre Rios Informa
En el marco de los Operativos de Control en Rutas y siguiendo las órdenes del Jefe de Policía de la Provincia de Entre Ríos, el Lic. Claudio González y los lineamientos del Ministerio de Seguridad y Justicia a cargo del Dr. Néstor Roncaglia; esta Dirección General de Prevención y Seguridad Vial a través de todos sus puestos de control, desarrolla un trabajo permanente para evitar, prevenir delitos y mejorar la seguridad vial en todas las rutas provinciales y nacionales que recorren nuestra jurisdicción.
ACTUALIZACIÓN DE LA TARJETA SUBE EN EL CENTRO DE CONVENCIONES
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, recuerda que desde este lunes 22 de septiembre hasta el viernes 26, se lleva a cabo un abordaje integral para la actualización de la tarjeta SUBE.
Yuyito González reveló el verdadero motivo de su separación de Javier Milei: "Cuando pasó..."
Este sábado 20 de septiembre, Yuyito González participó en La Noche de Mirtha (El Trece) y, como era de esperar que sucediera, Mirtha Legrand le preguntó por su relación con Javier Milei y los motivos que llevaron a poner fin al vínculo sentimental en abril de 2025.
Murió Julio Frade, el humorista uruguayo que hizo reír a los argentinos en los '70 y '80
Julio Frade, músico, actor y humorista uruguayo que hizo reír a los argentinos en los años ‘70 y ‘80, murió este viernes a los 81 años en Montevideo. Figura central de reconocidos programas como Telecataplúm y Comicolor, fue pianista, conductor radial y uno de los últimos representantes de la generación dorada del humor rioplatense.
Havanna y el Instituto Alexander Fleming se unen en el Mes Rosa para promover la detección temprana del Cáncer de Mama
Buenos Aires, octubre 2025. – En el marco del Mes Rosa, Havanna, la clásica marca argentina de alfajores se suma al Instituto Alexander Fleming (IAF), referente en oncología en Argentina y Latinoamérica, para acompañar un mensaje de concientización sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama.
RECOMENDACIONES PARA EVITAR POSIBLES INTOXICACIONES ALIMENTARIAS
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, brinda a la comunidad una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar posibles intoxicaciones alimentarias debido a productos químicos, de limpieza y/o desinfección:
El pasado sábado 13 de setiembre en el Club Estudiantes, EL VERDE, se realizó la cena conmemorando el DIA DEL BOXEADOR.
Nancy Pazos, polémica: "Cuando me casé, ya era amante de Santilli"
La periodista dio fuertes declaraciones sobre su vida privada.
Shakira sella su amor por Argentina y suma una nueva fecha en Vélez: cuándo es
Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre, a pedido del público, Shakira sumó una tercera fecha para volver a reencontrarse con sus fanáticos argentinos, sellando así su amor por nuestro país.
OLONIA AYUÍ SE PREPARA PARA CELEBRAR EL DÍA DEL JUBILADO CON UN GRAN AGASAJO
La Municipalidad de Colonia Ayuí invita a todos los jubilados de la localidad a una celebración especial con motivo del Día del Jubilado.
Precio confirmado del dólar en Banco Nación para este lunes 22 de septiembre
Tras una seguidilla de jornadas complicadas para el mercado argentino, la cifra en la que abrirá la divisa norteamericana este lunes está confirmada
Tras varios días de combates, el Ejército israelí intensificó la ofensiva y confirmó la entrada de tanques en Ciudad de Gaza
La toma de la Ciudad de Gaza, dentro de la llamada ‘Operación Carros de Gedeón II’, avanzó este domingo más profundamente en la capital palestina, intensificando los combates en varios sectores.
La emisión encubierta y el descalabro económico tras Milei
A esta altura podemos mostrar realidades y no especulaciones sobre lo económico y la influencia que tiene en cada una de nuestras actividades cotidianas, o sea, cómo nos afectó desde el 9 de diciembre de 2023 hasta hoy.
