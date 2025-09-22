ECU 2025… Sofia y Facundo son los nuevos Reyes de los Estudiantes de Concordia 2025.

PREGONANDO PREGONANDO

En la madrugada de este lunes 22 de septiembre, se vivió la gran noche de finalización de esta edición 2025 de la Fiesta de los Estudiantes de Concordia, como ya es una tradición en las instalaciones del Club Ferrocarril, donde se conoció y se corono a los nuevos Soberanos del Estudiantado de nuestra ciudad.

El cetro mayor fue para Sofia Stele, representante de la Escuela San Roque González y Facundo Paulozzi, representante del Colegio San José, quienes serán los que representarán a los estudiantes en el periodo 2025/2026. 

Los respectivos atributos fueron entregados en manos de los Reyes salientes, Agustina Camino e Ian Arakelian.

 Los flamantes reyes, virreyes, príncipes y mises son:

Reina: Sofia Stele – Escuela San Roque González. 

Rey: Facundo Paulozzi – Colegio San José. 

Vise Reina: Josefina Gorsky – Colegio Principito. 

Vise Rey: Thiago Giacomini – Presos-Mitre. 

1ra. Princesa: Clara Lower – Colegio Capuchinos. 

1er. Príncipe: Francisco Trinidad – Esc. San Roque González. 

2da. Princesa: Rocío Delaloye – Esc. Agrotécnica N°24.

2do. Príncipe: Álvaro Dri – NEA Siglo XXI.

3ra. Princesa: Analuz Bazarelli – Esc. Bachillerato Artístico. 

3er. Príncipe: Bautista Ferreira – Colegio Itatí. 

Miss Elegancia: Naiara De León – Esc. Jorge Luis Borges. 

Míster Elegancia: Tiago Benítez – Esc. Esteban Zorraquin. 

Miss Simpatía: Morena Lechini – Colegio Itatí. 

Míster Simpatía: Hugo Farias – Esc. Juana Azurduy. 

 

El jurado que tuvo la difícil tarea de llevar adelante dicha elección estuvo conformado por: Verónica Kindernetch, Carolina Arce, Marisel Capovilla, Fabián Rivero y Omar Domínguez. 

