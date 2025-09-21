PREGONANDO PREGONANDO

Tras varios días de combates, el Ejército israelí intensificó la ofensiva y confirmó la entrada de tanques en Ciudad de Gaza

La toma de la Ciudad de Gaza, dentro de la llamada ‘Operación Carros de Gedeón II’, avanzó este domingo más profundamente en la capital palestina, intensificando los combates en varios sectores.

 menos de una semana de iniciada la ofensiva, que ya afecta a más de medio millón de civiles, las tropas israelíes confirmaron que “la división 36 ha comenzado su entrada en el territorio”, según Avichay Adraee, portavoz del Ejército en árabe.

A los alrededores de Tel Al Hawa, un suburbio abandonado por los vecinos, los tanques ingresaron hacia el oeste luego de intensos bombardeos aéreos y las órdenes previas de evacuación. Durante los ataques de hoy murieron al menos medio centenar de palestinos, 37 de ellos en la capital gazatí, y el Ejército informó que en los últimos días "se atacaron decenas de objetivos considerados terroristas" para despejar la zona y permitir la entrada de las tropas terrestres.

 
 En el comunicado se detalla que, bajo el mando de la división, se atacaron decenas de objetivos considerados terroristas para despejar la zona y permitir el avance de las tropas terrestres, en medio de intensos combates que afectan a civiles.
La apertura de la ofensiva terrestre fue anunciada el martes por Israel, con el objetivo de capturar este bastión urbano, considerado el más poblado del enclave palestino. A través del Ministerio de Defensa se informó que se desplegarían hasta 3.000 soldados y se ordenó la evacuación de más de 600.000 palestinos debido a la intensidad de los combates.

Asegurando que la situación es crítica, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, explicó que “las fuerzas de defensa israelíes están atacando infraestructuras terroristas mientras crean condiciones para la liberación de rehenes y la derrota completa de Hamás”. De forma paralela, el Ministerio de Sanidad del Gobierno del grupo armado palestino informó que los fallecidos desde el 7 de octubre de 2023 suman 65.283, y los heridos alcanzan 166.575.

De acuerdo con el ministerio, varias víctimas permanecen bajo los escombros y en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Defensa Civil no pueden llegar a ellas en este momento.

Quiénes son los 10 países que reconocen al Estado de Palestina
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) será escenario este domingo del reconocimiento oficial del Estado palestino por parte de diez países, respaldando la solución de dos Estados y aumentando la presión sobre la comunidad internacional ante posibles represalias de Israel.

La iniciativa, liderada por Francia e integrada por Portugal, Andorra, Australia, Bélgica, Canadá, Luxemburgo, Malta, Reino Unido y San Marino, busca formalizar el apoyo diplomático mientras cada gobierno anuncia medidas en investigaciones de seguridad.

A partir de un comunicado, el presidente galo Emmanuel Macron confirmó que Francia oficializará su reconocimiento el lunes durante la sesión y agradeció a la Autoridad Nacional Palestina por su cooperación en investigaciones sobre atentados en su territorio. Dado el escenario, Bélgica anunció que aplicará sanciones al gobierno israelí luego de la “tragedia humanitaria en Palestina”, cuando el Reino Unido ignorará las presiones de Estados Unidos para frenar la medida.

