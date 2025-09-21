PREGONANDO PREGONANDO

Yuyito González reveló el verdadero motivo de su separación de Javier Milei: "Cuando pasó..."

Este sábado 20 de septiembre, Yuyito González participó en La Noche de Mirtha (El Trece) y, como era de esperar que sucediera, Mirtha Legrand le preguntó por su relación con Javier Milei y los motivos que llevaron a poner fin al vínculo sentimental en abril de 2025.

"¿Por qué se pelearon?", fue la pregunta al hueso de la Chiqui sobre este asunto recurrente en el último tiempo en los medios. La charla se dio en el marco de un encuentro con otros invitados de lujo, como Edgardo Alfano, periodista de Todo Noticias; el médico Guillermo Capuya; el cantante y actor venezolano José Luis ‘El Puma’ Rodríguez; y la bailarina Silvina Escudero.

Lejos de esquivar la consulta de la conductora, González dio las razones: "No somos personalidades fáciles. Tampoco tenemos ambos -es mi lectura, perdón Javi- no tenemos esa experiencia del ir y venir de parejas. Cuando pasó algo que no me cerró, reaccioné.

Con sinceridad, Yuyito describió su carácter y la firmeza con la que enfrenta la vida: “Soy brava, Mirtha. Soy una mujer muy tranquila, pero tengo muchas convicciones respecto a las cosas que quiero para mí y, si veo que de alguna manera se desvían de ese curso, aparece otro aspecto de mi personalidad”.

“No fue falta de amor. Fue una discusión que supimos manejar. No es fácil la vida de un Presidente. Nada ni nadie tuvo que ver con nuestra relación, nuestra ruptura ni nuestro amor. Por mi parte, tengo el sentimiento anestesiado: cuando se dio vuelta la página, empecé a tomar otra actitud, muy saludable para mí, que es aceptar las cosas como son. Soy una mujer de fe y creo que Dios me pone y me saca de lugares según su voluntad", habló de cómo se dio la ruptura con Javier Milei y desmintió que hubiera terceros en el medio.

Finalmente, dejó en claro qué huella cree que dejó en la vida del mandatario. “Estoy convencida de que fui una muy buena influencia para él", enfatizó.

