Yuyito González reveló el verdadero motivo de su separación de Javier Milei: "Cuando pasó..."

Llegó tarde la operación oficial para mostrar a un Presidente moderado. El Congreso en contra y Karina versus los Caputo, "Toto" y Santiago.
Este sábado 20 de septiembre, Yuyito González participó en La Noche de Mirtha (El Trece) y, como era de esperar que sucediera, Mirtha Legrand le preguntó por su relación con Javier Milei y los motivos que llevaron a poner fin al vínculo sentimental en abril de 2025.
"¿Por qué se pelearon?", fue la pregunta al hueso de la Chiqui sobre este asunto recurrente en el último tiempo en los medios. La charla se dio en el marco de un encuentro con otros invitados de lujo, como Edgardo Alfano, periodista de Todo Noticias; el médico Guillermo Capuya; el cantante y actor venezolano José Luis ‘El Puma’ Rodríguez; y la bailarina Silvina Escudero.
Lejos de esquivar la consulta de la conductora, González dio las razones: "No somos personalidades fáciles. Tampoco tenemos ambos -es mi lectura, perdón Javi- no tenemos esa experiencia del ir y venir de parejas. Cuando pasó algo que no me cerró, reaccioné.
Con sinceridad, Yuyito describió su carácter y la firmeza con la que enfrenta la vida: “Soy brava, Mirtha. Soy una mujer muy tranquila, pero tengo muchas convicciones respecto a las cosas que quiero para mí y, si veo que de alguna manera se desvían de ese curso, aparece otro aspecto de mi personalidad”.
“No fue falta de amor. Fue una discusión que supimos manejar. No es fácil la vida de un Presidente. Nada ni nadie tuvo que ver con nuestra relación, nuestra ruptura ni nuestro amor. Por mi parte, tengo el sentimiento anestesiado: cuando se dio vuelta la página, empecé a tomar otra actitud, muy saludable para mí, que es aceptar las cosas como son. Soy una mujer de fe y creo que Dios me pone y me saca de lugares según su voluntad", habló de cómo se dio la ruptura con Javier Milei y desmintió que hubiera terceros en el medio.
Finalmente, dejó en claro qué huella cree que dejó en la vida del mandatario. “Estoy convencida de que fui una muy buena influencia para él", enfatizó.
A esta altura podemos mostrar realidades y no especulaciones sobre lo económico y la influencia que tiene en cada una de nuestras actividades cotidianas, o sea, cómo nos afectó desde el 9 de diciembre de 2023 hasta hoy.
La toma de la Ciudad de Gaza, dentro de la llamada ‘Operación Carros de Gedeón II’, avanzó este domingo más profundamente en la capital palestina, intensificando los combates en varios sectores.
Este sábado 20 de septiembre, miles de personas han salido a las calles de las ciudades más importantes de Israel para quejarse del Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, a quien acusan de no querer llegar a un pacto que permita liberar a los rehenes cautivos en la Franja de Gaza, advirtiendo que esta podría convertirse en su “última noche” por la gran ofensiva militar que tiene como objetivo la ciudad de Gaza.
Julio Frade, músico, actor y humorista uruguayo que hizo reír a los argentinos en los años ‘70 y ‘80, murió este viernes a los 81 años en Montevideo. Figura central de reconocidos programas como Telecataplúm y Comicolor, fue pianista, conductor radial y uno de los últimos representantes de la generación dorada del humor rioplatense.
Buenos Aires, octubre 2025. – En el marco del Mes Rosa, Havanna, la clásica marca argentina de alfajores se suma al Instituto Alexander Fleming (IAF), referente en oncología en Argentina y Latinoamérica, para acompañar un mensaje de concientización sobre la importancia de la detección precoz del cáncer de mama.
La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Bromatología, brinda a la comunidad una serie de recomendaciones a tener en cuenta para evitar posibles intoxicaciones alimentarias debido a productos químicos, de limpieza y/o desinfección:
El pasado sábado 13 de setiembre en el Club Estudiantes, EL VERDE, se realizó la cena conmemorando el DIA DEL BOXEADOR.
La periodista dio fuertes declaraciones sobre su vida privada.
Tras agotar en tiempo récord las entradas para sus dos shows en el Estadio Vélez para el 8 y 9 de diciembre, a pedido del público, Shakira sumó una tercera fecha para volver a reencontrarse con sus fanáticos argentinos, sellando así su amor por nuestro país.
La Municipalidad de Colonia Ayuí invita a todos los jubilados de la localidad a una celebración especial con motivo del Día del Jubilado.
El escándalo que se desató alrededor del expresidente Alberto Fernández a raíz de las denuncias por violencia de género que le hizo su exesposa Fabiola Yañez, sumado a los polémicos videos en Casa Rosada con Tamara Pettinato, llevaron al abogado a bajar el perfil mientras las causas avanzan en la Justicia.
Tras una seguidilla de jornadas complicadas para el mercado argentino, la cifra en la que abrirá la divisa norteamericana este lunes está confirmada
