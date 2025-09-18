PREGONANDO PREGONANDO

EL CONCEJO DELIBERANTE RATIFICA LA EXCLUSIÓN DE UN PROVEEDOR INVESTIGADO POR LA JUSTICIA

En una decisión unánime que enfatiza la transparencia en la gestión pública, el Concejo Deliberante de Concordia aprobó este jueves, un proyecto de resolución que rechaza el recurso de apelación de las firmas Ahora Voy S.R.L. y Partarrié Distribuciones SAS. De esta forma, el cuerpo legislativo ratificó la suspensión de ambas empresas del Registro de Proveedores de la Municipalidad, una medida adoptada previamente por el Departamento Ejecutivo.

Concordia18/09/2025 Mónica Saavedra
La resolución del Concejo Deliberante, fundamentada en la Ordenanza N° 34.698, detalla que el principio de idoneidad, esencial en la contratación estatal, se ve "seriamente comprometido" en este caso. Las firmas fueron suspendidas a raíz de una investigación judicial en curso por presuntas irregularidades y defraudaciones al erario público provincial, vinculadas a la compra de alimentos para comedores escolares.

El documento legislativo subraya que si bien el Concejo no puede intervenir en el proceso penal, sí tiene la facultad de controlar la "legitimidad, razonabilidad y oportunidad" de la medida preventiva, la cual considera "debidamente fundada". La suspensión, de carácter preventivo, se mantendrá hasta que la justicia emita su veredicto. Si las empresas son absueltas, podrían ser reincorporadas al registro, pero en caso de ser condenadas, su exclusión será definitiva.

Con esta decisión, el Concejo Deliberante envía una clara señal de apoyo a la política de transparencia y control del Ejecutivo, garantizando que el municipio no tendrá vínculos comerciales con empresas bajo investigación judicial por graves delitos contra el patrimonio público.

 

Mauricio Dayub

El actor Mauricio Dayub recorrió y disfrutó del Lago de Salto Grande

CODESAL
Concordia15/09/2025

En el marco de su visita a Concordia por la próxima presentación de “El Amateur, segunda vuelta”, el reconocido actor y dramaturgo Mauricio Dayub aprovechó su estadía para recorrer distintos puntos de la ciudad. Durante su visita, recorrió el Lago de Salto Grande y conoció las Termas del Ayuí.

